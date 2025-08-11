Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 11:03

В Петербурге раскрыли схему хищения 60 млн у контрактников СВО

В Петербурге арестованы двое подозреваемых в краже 60 млн у контрактников СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Василеостровский районный суд Петербурга арестовал двух жителей Пскова, подозреваемых в мошенничестве с выплатами военным контрактникам, сообщает «Фонтанка». По версии следствия, они обманом завладели картами 45 человек и похитили более 60 млн рублей.

По данным следствия, с осени 2023 года мужчины искали жителей Пскова и Петербурга, ведущих асоциальный образ жизни, и убеждали их заключить контракт с Минобороны РФ якобы на льготных условиях: обещали службу в зоне СВО вне боевого соприкосновения. Под предлогом помощи при оформлении документов фигуранты получали доступ к банковским картам и онлайн-банку, куда приходили выплаты за контракт. Деньги переводились на их счета и обналичивались.

В УМВД по Василеостровскому району за последний месяц возбудили три дела с ущербом 800 тысяч, 350 тысяч и более 2 млн рублей. А в оперативных материалах указана общая сумма похищенного — 60 млн рублей. Всего следствие установило девять погибших среди контрактников, чьи выплаты могли быть украдены.

11 августа Василеостровский районный суд также рассмотрит просьбу об аресте мужчины, обвиняемого в организации потока. Ему 32 года, он служил в ВДВ, его фамилия Петров.

Ранее в Костроме задержали 42-летнюю мошенницу, обманувшую участников СВО на 1,7 млн рублей. Женщина, выдававшая себя за военного юриста, использовала поддельные документы и форму, арендуя офис с соответствующей вывеской. При обыске у нее изъяли фальшивые удостоверения, дипломы и личные данные бойцов. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

мошенники
военные
Санкт-Петербург
контракты
