Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 16:42

Россиянка обманывала бойцов СВО под видом военного юриста

Жительницу Костромы задержали за обман бойцов СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Костроме 42-летняя женщина предлагала участникам специальной военной операции юридическую помощь и получала от них предоплату, но не предоставляла реальных услуг, сообщает в своем Telegram-канале МВД России. По данным ведомства, от действий мошенницы пострадали пять участников СВО, сумма ущерба превысила 1,7 млн рублей.

Женщина выдавала себя за военного юриста и при встрече с потенциальными жертвами обмана надевала военную форму со знаками отличия, демонстрировала поддельные удостоверения и дипломы о своем образовании. С потерпевшими аферистка встречалась в арендованном офисе на Комсомольской улице в Костроме, оборудованном табличкой с надписью «Военный юрист», – говорится в сообщении.

По месту жительства злоумышленницы в ходе обысков изъяты различные штампы, удостоверения и дипломы с признаками фальсификации, карточки бойцов. Возбуждены уголовные дела. Вопрос об избрании меры пресечения решается.

Ранее сенаторы направили в Госдуму три законопроекта, направленных на усиление соцподдержки участников СВО и их семей. Один из документов касается закона «О статусе военнослужащих» и предлагает закрепить за бойцами право бесплатного проезда к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно.

участники СВО
юристы
мошенничество
мошенники
Костромская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось
Пассажиры «застряли» в самолете на 28 часов без еды
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.