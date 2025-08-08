Россиянка обманывала бойцов СВО под видом военного юриста

В Костроме 42-летняя женщина предлагала участникам специальной военной операции юридическую помощь и получала от них предоплату, но не предоставляла реальных услуг, сообщает в своем Telegram-канале МВД России. По данным ведомства, от действий мошенницы пострадали пять участников СВО, сумма ущерба превысила 1,7 млн рублей.

Женщина выдавала себя за военного юриста и при встрече с потенциальными жертвами обмана надевала военную форму со знаками отличия, демонстрировала поддельные удостоверения и дипломы о своем образовании. С потерпевшими аферистка встречалась в арендованном офисе на Комсомольской улице в Костроме, оборудованном табличкой с надписью «Военный юрист», – говорится в сообщении.

По месту жительства злоумышленницы в ходе обысков изъяты различные штампы, удостоверения и дипломы с признаками фальсификации, карточки бойцов. Возбуждены уголовные дела. Вопрос об избрании меры пресечения решается.

Ранее сенаторы направили в Госдуму три законопроекта, направленных на усиление соцподдержки участников СВО и их семей. Один из документов касается закона «О статусе военнослужащих» и предлагает закрепить за бойцами право бесплатного проезда к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно.