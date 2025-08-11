Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 10:56

В Петербурге перекрыли крупный канал нелегальной миграции

Петербургская полиция задержала шестерых организаторов нелегальной миграции

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге пресечена деятельность шестерых злоумышленников, занимавшихся незаконной легализацией мигрантов, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. За последние 2,5 года организованная группа помогла примерно пяти тысячам иностранцев незаконно оформить пребывание в России, получив за это около 20 млн рублей.

По предварительным данным, с 2023 года злоумышленники занимались фиктивной регистрацией иностранных граждан. Они использовали аккаунты россиян на Едином портале государственных и муниципальных услуг, доступ к которым получили обманным путем, — говорится в сообщении.

Ранее столичные правоохранители проверили документы у 400 иностранных граждан, проживавших в одном из московских хостелов, у 300 из которых обнаружились серьезные нарушения миграционного режима, такие как отсутствие необходимых патентов, просроченные миграционные карты и недействительные удостоверения личности. Все задержанные с нарушениями были доставлены в отделы полиции для установления обстоятельств и принятия соответствующих мер.

