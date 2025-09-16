Россиянам ответили, какой штраф грозит за выброшенный мимо урны мусор Эксперт ЖКХ Бондарь: выброс мусора мимо урны грозит штрафом до трех тысяч рублей

Выброс мусора мимо урны влечет штраф от двух до трех тысяч рублей, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он добавил, что при повторном нарушении сумма взыскания может достигать пяти тысяч рублей.

Штраф для граждан [за выброс мусора мимо урны] составляет от двух тысяч до трех тысяч рублей. Если же в течение года человек снова будет пойман на аналогичном поступке, то могут применить вторую часть статьи 8.2 КоАП. Сумма штрафа в таком случае может вырасти и, вероятно, составит уже от трех тысяч до пяти тысяч рублей, — отметил Бондарь.

Общественник пояснил, что протокол могут составлять полиция, муниципальные инспекторы и представители природоохранных органов. По его словам, при нарушении на территории школы администрация может зафиксировать его фото- или видеосъемкой и направить заявление участковому.

Кроме того, законодательство предусматривает и более серьезные последствия. Если из-за выброшенного мусора был причинен вред здоровью людей или окружающей среде, то для граждан размер взыскания может увеличиться до пяти-семи тысяч рублей. А организация несанкционированной свалки может привести даже к уголовной ответственности по статье 247 УК РФ. Штраф в таком случае может быть до 200 тысяч рублей; или возможно лишение свободы до двух лет, — добавил Бондарь.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что за сжигание травы на дачном участке может грозить штраф до 15 тысяч рублей. Он отметил, что в случае пожара может наступить и уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком на один год.