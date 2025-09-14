Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 06:30

Дачникам рассказали, какой штраф грозит за сжигание травы на участке

Юрист Салкин: за сжигание травы на даче грозит штраф до 15 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За сжигание травы на дачном участке может грозить штраф до 15 тысяч рублей, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Он отметил, что в случае пожара может наступить и уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком на один год.

Сжигание травы на земельном участке может быть расценено как нарушение пожарной безопасности. За это предусмотрен штраф для граждан в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей по статье 20.4 КРФоАП. Если в результате пожара, вызванного сжиганием травы, причинен крупный ущерб, а именно более 250 тысяч рублей, может наступить уголовная ответственность по статье 168 УК РФ с наказанием в виде штрафа до 120 тысяч рублей и лишения свободы сроком на один год, — объяснил Салкин.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что жильцам многоквартирного дома может грозить штраф от пяти тысяч рублей за самовольное разбитие клумбы у подъезда. По его словам, придомовая территория является общей собственностью, и ее использование без согласия соседей является нарушением законодательства.

Читайте также
Не боится холода и тени: цветок для ленивых! Посадите в сентябре — весной сад в розовых жемчужинах
Общество
Не боится холода и тени: цветок для ленивых! Посадите в сентябре — весной сад в розовых жемчужинах
Белоснежные звездочки на зеленом ковре! Посейте в октябре — зимует под снегом и всходит сам!
Общество
Белоснежные звездочки на зеленом ковре! Посейте в октябре — зимует под снегом и всходит сам!
В Госдуме оценили предложение сократить поголовье домашнего скота на ЛПХ
Власть
В Госдуме оценили предложение сократить поголовье домашнего скота на ЛПХ
Суд на Кубани изъял в госсобственность незаконно приватизированные земли
Регионы
Суд на Кубани изъял в госсобственность незаконно приватизированные земли
Водителей без ОСАГО выявят видеокамеры
Автоспорт
Водителей без ОСАГО выявят видеокамеры
дачники
участки
штрафы
юристы
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скандальный развод со Степаненко и отцовство в 75 лет: как живет Петросян
ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.