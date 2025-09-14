Дачникам рассказали, какой штраф грозит за сжигание травы на участке

За сжигание травы на дачном участке может грозить штраф до 15 тысяч рублей, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Он отметил, что в случае пожара может наступить и уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком на один год.
Сжигание травы на земельном участке может быть расценено как нарушение пожарной безопасности. За это предусмотрен штраф для граждан в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей по статье 20.4 КРФоАП. Если в результате пожара, вызванного сжиганием травы, причинен крупный ущерб, а именно более 250 тысяч рублей, может наступить уголовная ответственность по статье 168 УК РФ с наказанием в виде штрафа до 120 тысяч рублей и лишения свободы сроком на один год, — объяснил Салкин.
Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что жильцам многоквартирного дома может грозить штраф от пяти тысяч рублей за самовольное разбитие клумбы у подъезда. По его словам, придомовая территория является общей собственностью, и ее использование без согласия соседей является нарушением законодательства.