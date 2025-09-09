Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 06:30

Эксперт по ЖКХ ответил, что может грозить за высаживание цветов у подъезда

Эксперт по ЖКХ Бондарь: за клумбу у подъезда грозит штраф от пяти тысяч рублей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жильцам многоквартирного дома может грозить штраф от пяти тысяч рублей за самовольное разбитие клумбы у подъезда, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, придомовая территория является общей собственностью, и ее использование без согласия соседей является нарушением законодательства.

Некоторые из нас, желая сделать мир вокруг чуточку красивее, задумываются о том, чтобы разбить у подъезда небольшой палисадник или клумбу. Однако такое благое начинание может повлечь за собой непредвиденные последствия. Придомовая территория является общей собственностью всех жильцов дома. Любые действия на этой земле требуют их коллективного согласия. Если же заняться благоустройством самовольно, это могут расценить как нарушение. Самым серьезным последствием станет штраф за самовольное занятие земельного участка. Сумма может оказаться довольно внушительной: для граждан она обычно рассчитывается от кадастровой стоимости земли, но составляет не менее пяти тысяч рублей, — пояснил Бондарь.

Он отметил, что в отдельных случаях нарушение может быть квалифицировано как самоуправство по статье 19.1 КоАП РФ со штрафом до 300 рублей. Для того чтобы избежать штрафных санкций и легально разбить цветник, общественный деятель посоветовал получить одобрение большинства соседей на общем собрании собственников.

Кроме того, в регионах могут существовать свои правила благоустройства, за несоблюдение которых также предусмотрена ответственность. К счастью, избежать подобных неприятностей вполне реально. Главное — действовать в правовом поле. С 2017 года благодаря Федеральному закону вопросы благоустройства двора решаются на общем собрании собственников. Это означает, что для законного создания палисадника необходимо получить одобрение большинства соседей, — резюмировал Бондарь.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что шумных соседей можно привлечь к административной ответственности. По его словам, за нарушения Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» россиянам грозит предупреждение или штраф в размере до двух тысяч рублей.

