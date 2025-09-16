Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 06:19

«Два зла не станут добром»: Шварценеггер раскритиковал обе партии США

AP: Шварценеггер выступил против изменения границ избирательных округов

Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Звезда боевиков и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер начал общенациональную кампанию против перекраивания избирательных округов, передает AP. Он призвал отклонить инициативу, которая, по его мнению, подрывает демократические основы и позволяет политикам манипулировать волей избирателей.

Шварценеггер раскритиковал поддерживаемое демократами «Предложение 50», целью которого является пересмотр границ в пользу одной партии. Он считает подобную практику, используемую и республиканцами, недопустимой. Инициатива губернатора Гэвина Ньюсома может временно заменить округа, созданные независимой комиссией, на карты, разработанные демократами. Это грозит сокращением числа республиканских мест в конгрессе от Калифорнии и усилит позиции демократов.

Мне кажется бессмысленным, борясь с Трампом становиться таким, как он. Два зла не станут одним добром, — заявил актер.

Пока неясно, насколько активно звезда боевиков будет участвовать в кампании. Тем не менее, даже спустя 15 лет после его ухода с поста губернатора Калифорнии, его политический вес и известность способны серьезно повлиять на исход голосования.

Ранее Арнольд Шварценеггер признался, что хранит дома бюст президента России Владимира Путина. Знаменитость рассказал, что у него есть коллекция бюстов различных советских и российских политиков.

США
Арнольд Шварценеггер
партии
выборы
