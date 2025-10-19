Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 07:31

Шварценеггер перечислил методы спасения американской демократии

Шварценеггер предложил разработать акт о сохранении демократии в США

Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выступил с инициативой по укреплению демократических институтов в Соединенных Штатах. В ходе интервью для вечернего шоу «В настоящее время с Биллом Маром» кинозвезда и политик представил конкретный план действий, направленный на совершенствование избирательной системы страны.

Метод, который я предлагаю для сохранения демократии — это внести предложение, такое как, к примеру, «акт о сохранении демократии». Это просто идея, по которой мы сделаем день выборов выходным <...>, во-вторых, <...> должна быть честная комиссия по избирательным округам <...>, в-третьих, должна быть идентификационная карта избирателя, — указал Шварценеггер.

Актер подчеркнул, что предлагаемые им меры уже успешно реализованы в европейских государствах. По его мнению, у власти в руках возможности повысить явку избирателей на выборы и обеспечить их честность.

Ранее Шварценеггер начал общенациональную кампанию против перекраивания избирательных округов. Он призвал отклонить инициативу, которая, по его словам, подрывает демократические основы и позволяет политикам манипулировать волей избирателей.

Арнольд Шварценеггер
выборы
демократия
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главные достопримечательности Пятигорска: путеводитель для туриста
«Приперли к стенке»: Вильфанд рассказал о необычном случае с журналистами
Стало известно, чем заболели отравившиеся в Бурятии люди
Названа причина массового отравления в Бурятии
Увеличилось число отравившихся готовой едой в Бурятии детей
Экс-партнера актера Деревянко по бизнесу обвинили в мошенничестве
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Как замариновать капусту на зиму? Топ-10 лучших рецептов!
Россиянам рассказали, как законно избежать шестидневной рабочей недели
Росавиация открыла три российских аэропорта
В России готовят посылки с письмами для военнопленных
В МВД раскрыли схему мошенников по краже аккаунтов в Telegram
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 октября: инфографика
Шварценеггер перечислил методы спасения американской демократии
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 октября
В Минпромторге хотят перенести введение проекта об утилизационном сборе
Стало известно, сколько украинских БПЛА сбили над регионами России за ночь
В Госдуме озвучили, какой месяц на работе в 2026 году будет самым коротким
Панарин принес «Рейнджерс» победу над «Монреалем»
Стало известно, что Путин потребовал от Украины в разговоре с Трампом
Дальше
Самое популярное
Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт
Общество

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.