Шварценеггер перечислил методы спасения американской демократии

Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выступил с инициативой по укреплению демократических институтов в Соединенных Штатах. В ходе интервью для вечернего шоу «В настоящее время с Биллом Маром» кинозвезда и политик представил конкретный план действий, направленный на совершенствование избирательной системы страны.

Метод, который я предлагаю для сохранения демократии — это внести предложение, такое как, к примеру, «акт о сохранении демократии». Это просто идея, по которой мы сделаем день выборов выходным <...>, во-вторых, <...> должна быть честная комиссия по избирательным округам <...>, в-третьих, должна быть идентификационная карта избирателя, — указал Шварценеггер.

Актер подчеркнул, что предлагаемые им меры уже успешно реализованы в европейских государствах. По его мнению, у власти в руках возможности повысить явку избирателей на выборы и обеспечить их честность.

Ранее Шварценеггер начал общенациональную кампанию против перекраивания избирательных округов. Он призвал отклонить инициативу, которая, по его словам, подрывает демократические основы и позволяет политикам манипулировать волей избирателей.