Дочь Шварценеггера похвасталась фигурой через десять месяцев после родов

Дочь американского актера и культуриста Арнольда Шварценеггера Кэтрин показала подписчикам в Instagram (деятельность в РФ запрещена), как она выглядит в купальнике после недавних родов. Девушка стала мамой в ноябре 2024 года.

На кадрах она позирует в белоснежном слитном купальнике. Кэтрин стоит на палубе небольшой прогулочной яхты и широко улыбается. Образ она дополнила шляпой и солнцезащитными очками молочного цвета.

Отцом ребенка Кэтрин стал звезда фильма «Стражи Галактики» Крис Прэтт. Мальчика назвали Фордом. Кроме того, дочь Шварценеггера воспитывает пятилетнюю Лайлу и трехлетнюю Элоиз.

