Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 12:20

Дочь Шварценеггера похвасталась фигурой через десять месяцев после родов

Кэтрин Шварценеггер Кэтрин Шварценеггер Фото: Kay Blake/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дочь американского актера и культуриста Арнольда Шварценеггера Кэтрин показала подписчикам в Instagram (деятельность в РФ запрещена), как она выглядит в купальнике после недавних родов. Девушка стала мамой в ноябре 2024 года.

На кадрах она позирует в белоснежном слитном купальнике. Кэтрин стоит на палубе небольшой прогулочной яхты и широко улыбается. Образ она дополнила шляпой и солнцезащитными очками молочного цвета.

Отцом ребенка Кэтрин стал звезда фильма «Стражи Галактики» Крис Прэтт. Мальчика назвали Фордом. Кроме того, дочь Шварценеггера воспитывает пятилетнюю Лайлу и трехлетнюю Элоиз.

Ранее дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась с обнаженной грудью для новой рекламной кампании бренда Givenchy. 24-летняя девушка позировала в трусах с завышенной талией без бюстгальтера.

До этого супруга продюсера Александра Цекало, художница Дарина Эрвин, опубликовала фотографию, на которой она запечатлена без верхней части одежды. На кадрах девушка прикрыла грудь книгой. Она сфотографировалась во время отдыха на море.

фигуры
Арнольд Шварценеггер
актеры
Голливуд
купальники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Следствие возбудило дело после гибели ребенка на базе отдыха в регионе РФ
Военэксперт назвал направления наступления ВСУ
Грузины подсказали: рецепт хачапури по-мегрельски
Капитан юношеской сборной России рассказал о впечатлениях от Игр стран СНГ
Штрафы за резину не по сезону: что изменилось в правилах на 2025 год
Нападающий СКА отреагировал на допуск россиян с флагом на Паралимпиаду
«5% ВВП — бюджет войны»: военэксперт о возможном конфликте России и НАТО
«Я человек терпеливый»: Машков о трудностях после прихода в «Современник»
Израильская армия разделила сектор Газа на северную и южную части
«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?»: Тарасова о перезапуске карьеры Валиевой у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.