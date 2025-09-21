Дочь Синди Кроуфорд опубликовала фото без бюстгальтера Дочь Синди Кроуфорд снялась с обнаженной грудью для бренда Givenchy

Дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась с обнаженной грудью для новой рекламной кампании Givenchy — фотография опубликована в Instagram (деятельность в РФ запрещена). 24-летняя модель позировала в трусах с завышенной талией без бюстгальтера. Образ дополнили массивные серьги, собранные в хвост волосы и естественный макияж.

