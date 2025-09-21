«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 15:46

Дочь Синди Кроуфорд опубликовала фото без бюстгальтера

Дочь Синди Кроуфорд снялась с обнаженной грудью для бренда Givenchy

Кайя Гербер Кайя Гербер Фото: Alessandro Bremec/Global Look Press

Дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась с обнаженной грудью для новой рекламной кампании Givenchy — фотография опубликована в Instagram (деятельность в РФ запрещена). 24-летняя модель позировала в трусах с завышенной талией без бюстгальтера. Образ дополнили массивные серьги, собранные в хвост волосы и естественный макияж.

Ранее фигуристка Алиса Овсянкина, выступающая за Францию, отметила совершеннолетие откровенной фотосессией. Спортсменка выложила в Сеть несколько фотографий в стиле топлес. На одном из снимков она стоит спиной к камере, на другом — прикрывает грудь рукой.

До этого супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова также поделилась публикацией в купальнике. На фотографии она позирует на фоне морского пейзажа. Образ Татьяны дополняют солнцезащитные очки и золотые украшения, придавая ей естественный и стильный вид.

Ранее голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс на церемонии «Эмми» в Лос-Анджелесе появилась на красной дорожке в смелом черном платье с полупрозрачным верхом без бюстгальтера. Образ дополнили блестящие аксессуары и укладка с локонами.

