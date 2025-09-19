Перешедшая в сборную Франции российская фигуристка обнажила грудь Перешедшая в сборную Франции фигуристка Овсянкина снялась в фотосессии топлес

Российская фигуристка Алиса Овсянкина, ныне выступающая за сборную Франции в танцах на льду, поделилась фотосессией топлес. Снимки спортсменка разместила в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Угадайте, кто только что стал совершеннолетним? С днем рождения меня! — подписала публикацию Овсянкина.

На опубликованных фотографиях 18-летняя спортсменка предстала с обнаженным верхом. На одном из кадров она стоит спиной к камере, а на другом прикрывает грудь рукой.

О переходе Алисы Овсянкиной в сборную Франции стало известно в мае 2024 года. До этого она выступала в дуэте с французским фигуристом Максимилианом Райе, однако их партнерство распалось в марте 2025-го. Спортсменке исполнилось 18 лет 19 сентября.

Ранее российским журналистам и болельщикам разрешили поддерживать фигуристку Аделию Петросян на отборочном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине. На квалификационном этапе им позволили развернуть баннеры. При этом для принятия решения Международному союзу конькобежцев (ISU) пришлось посовещаться.