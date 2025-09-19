«Интервидение-2025»
19 сентября 2025 в 14:11

ISU разрешил развернуть баннеры в поддержку российских фигуристов

Болельщикам из РФ разрешили развернуть баннеры в поддержку фигуристки Петросян

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российским журналистам и болельщикам разрешили развернуть баннеры в поддержку фигуристки Аделии Петросян перед прокатом на отборочном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине, сообщает «Спорт-Экспресс».

Известно, что после появления плакатов сотрудники Международного союза конькобежцев (ISU) их сфотографировали и ушли совещаться. Позже появились охранники, которые заявили, что любые баннеры запрещены.

Чуть позже другая сотрудница добавила, что в организации не против поддержки российских спортсменов, но на баннерах не должно быть написано ничего в адрес страны. Отмечается, что баннеры на английском языке согласовали сразу, а плакат с надписью «Аделия непобедима, это грация и сила» был одобрен после еще одной процедуры проверки.

После появления плакатов на трибунах сотрудники ISU сфотографировали надписи и ушли совещаться. Через несколько минут на трибунах появились четыре китайских охранника и сотрудник арены, которые с помощью переводчика объяснили, что запрещены любые баннеры.

18-летняя Петросян, которая выступала в первой группе, набрала 68,72 балла и занимает промежуточное первое место.

Ранее серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт заявил, что шансы российских фигуристов успешно преодолеть квалификационный турнир на ОИ-2026 близки к стопроцентным. Он также отметил серьезность соперников.

