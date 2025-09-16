Энберт оценил шансы российских фигуристов отобраться на Олимпиаду-2026

Серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт заявил NEWS.ru, что шансы российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника успешно преодолеть квалификационный турнир на ОИ-2026 близки к стопроцентным. Он также отметил серьезность соперников.

Шансы велики, если не сказать стопроцентные. Понятно, что серьезный отборочный турнир и сильные соперники. Аделия, судя по прошлому году, вполне конкурентоспособна. Надеюсь, что она вошла в этот сезон с таким же прекрасным набором прыжков. Петра мы уже видели в этом году, он уже неплохо готов, у меня в его отборе сомнений нет, — заявил Энберт.

Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова объяснила, что тренера Петросян Даниила Глейхенгауза не допустили из-за того, что он связан с Камилой Валиевой. Она отметила, что россияне должны пройти отбор на Игры.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Глейхенгауз может попасть на турнир в Китай, приехав по туристической визе. Она отметила, что все прекрасно понимают значение наставника в фигурном катании.