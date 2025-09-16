Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 16:26

Энберт оценил шансы российских фигуристов отобраться на Олимпиаду-2026

Энберт назвал стопроцентными шансы российских фигуристов отобраться на ОИ-2026

Александр Энберт Александр Энберт Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт заявил NEWS.ru, что шансы российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника успешно преодолеть квалификационный турнир на ОИ-2026 близки к стопроцентным. Он также отметил серьезность соперников.

Шансы велики, если не сказать стопроцентные. Понятно, что серьезный отборочный турнир и сильные соперники. Аделия, судя по прошлому году, вполне конкурентоспособна. Надеюсь, что она вошла в этот сезон с таким же прекрасным набором прыжков. Петра мы уже видели в этом году, он уже неплохо готов, у меня в его отборе сомнений нет, — заявил Энберт.

Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова объяснила, что тренера Петросян Даниила Глейхенгауза не допустили из-за того, что он связан с Камилой Валиевой. Она отметила, что россияне должны пройти отбор на Игры.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Глейхенгауз может попасть на турнир в Китай, приехав по туристической визе. Она отметила, что все прекрасно понимают значение наставника в фигурном катании.

Россия
фигурное катание
Олимпийские игры
тренер
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналистика
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.