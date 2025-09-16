Бестемьянова объяснила, почему тренера не допустили до квалификации ОИ Бестемьянова: Глейхенгауза не допустили до квалификации на ОИ из-за Валиевой

Тренера фигуристки Аделии Петросян Даниила Глейхенгауза не допустили до квалификационного турнира на Олимпиаду-2026, потому что он был связан с отстраненной Камилой Валиевой, рассказала NEWS.ru олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова. Она отметила, что россияне должны пройти отбор на Игры.

Надеюсь, что это не повлияет на выступление Аделии. Она сильная спортсменка. Почему не допустили? Это было очевидно. В соответствии с правилами Международного союза конькобежцев тренер, имеющий отношение к дисквалифицированным ранее спортсменам, поехать не может. Глейхенгауз работал с Валиевой. Наши спортсмены сильные и с легкостью должны пройти квалификацию, — заявила Бестемьянова.

Тренера-хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза не допустили к отборочному турниру фигуристов на Олимпийские игры в Пекине 15 сентября. По его словам, такое решение было принято несмотря на его аккуратность и корректность.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию Илья Авербух заявил, что поддерживает выступления в нейтральном статусе. По его словам, спортсмен — это человек, который не может ждать.