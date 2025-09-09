Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 17:47

Авербух рассказал, как относится к выступлениям в нейтральном статусе

Авербух поддержал выступления под нейтральным флагом

Илья Авербух Илья Авербух Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию Илья Авербух в разговоре с NEWS.ru заявил, что поддерживает выступления в нейтральном статусе. По его словам, спортсмен — это человек, который не может ждать.

Дай бог, чтобы наши молодые фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник прошли отбор и отправились на Олимпийские игры. Ребята находятся в хорошей форме. Я поддерживаю выступления под нейтральным флагом, хотя многие меня за это не одобряют. Спортсмен — это человек, который не может ждать. Через год он уже не будет тем, кем был. Надо выступать, говорить о себе. Это важно для страны, — заявил Авербух.

Квалификационные соревнования к Олимпиаде 2026 года в Италии пройдут с 17 по 21 сентября.

Ранее спортсмен назвал имя человека, который сильно изменил его жизнь. По словам Авербуха, этим человеком стала легендарная фигуристка Людмила Пахомова.

До этого Авербух рассказал, что в детстве его дразнили «осликом Иа». Причиной был сшитый мамой комбинезон, которая таким образом хотела выразить свою любовь.

Россия
фигуристы
Илья Авербух
нейтральный статус
