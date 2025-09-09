Авербух рассказал, как относится к выступлениям в нейтральном статусе

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию Илья Авербух в разговоре с NEWS.ru заявил, что поддерживает выступления в нейтральном статусе. По его словам, спортсмен — это человек, который не может ждать.

Дай бог, чтобы наши молодые фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник прошли отбор и отправились на Олимпийские игры. Ребята находятся в хорошей форме. Я поддерживаю выступления под нейтральным флагом, хотя многие меня за это не одобряют. Спортсмен — это человек, который не может ждать. Через год он уже не будет тем, кем был. Надо выступать, говорить о себе. Это важно для страны, — заявил Авербух.

Квалификационные соревнования к Олимпиаде 2026 года в Италии пройдут с 17 по 21 сентября.

