09 сентября 2025 в 17:36

Авербух назвал имя человека, который изменил его жизнь

Авербух: на мою жизнь сильно повлияла чемпионка ОИ Пахомова

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию Илья Авербух в разговоре с NEWS.ru признался, что считает легендарную фигуристку Людмилу Пахомову человеком, сильно изменившим его жизнь. По словам спортсмена, именно она подтолкнула его к «танцевальному» фигурному катанию.

Однажды обычный прохожий сказал маме: «А давайте я вашего мальчика помогу устроить в школу фигурного катания». Так я стал тренироваться. Болтался без особых успехов, пока однажды великая женщина круто не повлияла на мою судьбу. Это была легендарная олимпийская чемпионка Людмила Пахомова. Как-то она проходила мимо и сказала: «Тебе обязательно надо идти в танцы, это твоя жизнь». Встреча продлилась не более 15 секунд, но изменила всю мою дальнейшую жизнь. Через два года я уже стал чемпионом мира в паре с Мариной Анисиной, — рассказал Авербух.

Пахомова — олимпийская чемпионка 1976 года в танцах на льду. В ее активе по шесть золотых медалей чемпионатов мира и Европы. Также Пахомова девять раз выигрывала первенство СССР. Спортсменка умерла в возрасте 39 лет в 1986 году.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ранее заявила, что фигуристка Камила Валиева обладает отличной техникой и физической формой. Она напомнила, что через три месяца срок дисквалификации спортсменки подойдет к концу.

