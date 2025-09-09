Авербух назвал имя человека, который изменил его жизнь

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию Илья Авербух в разговоре с NEWS.ru признался, что считает легендарную фигуристку Людмилу Пахомову человеком, сильно изменившим его жизнь. По словам спортсмена, именно она подтолкнула его к «танцевальному» фигурному катанию.

Однажды обычный прохожий сказал маме: «А давайте я вашего мальчика помогу устроить в школу фигурного катания». Так я стал тренироваться. Болтался без особых успехов, пока однажды великая женщина круто не повлияла на мою судьбу. Это была легендарная олимпийская чемпионка Людмила Пахомова. Как-то она проходила мимо и сказала: «Тебе обязательно надо идти в танцы, это твоя жизнь». Встреча продлилась не более 15 секунд, но изменила всю мою дальнейшую жизнь. Через два года я уже стал чемпионом мира в паре с Мариной Анисиной, — рассказал Авербух.

Пахомова — олимпийская чемпионка 1976 года в танцах на льду. В ее активе по шесть золотых медалей чемпионатов мира и Европы. Также Пахомова девять раз выигрывала первенство СССР. Спортсменка умерла в возрасте 39 лет в 1986 году.

