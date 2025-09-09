«Маме было все равно»: Авербух раскрыл свое детское прозвище

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию Илья Авербух в разговоре с NEWS.ru рассказал, что в детстве его называли осликом Иа. Причиной этому был сшитый мамой комбинезон, которая таким образом хотела выразить свою любовь.

Для того чтобы показать всю свою любовь, мама сшила мне комбинезон из спортивных штанов и вышила бисером мои инициалы. Я жутко стеснялся и не хотел его надевать. Из-за него меня во дворе дразнили осликом Иа, но маме было все равно, — рассказал Авербух.

Ранее 51-летний постановщик ледовых шоу попал в скандал после того, как в интервью журналистке Ксении Собчак рассказал о знакомстве со своей будущей женой в 2010 году. Артистка пришла на ледовое шоу «Лед и пламень», где 37-летний Авербух работал хореографом. Собчак спросила, не странно ли, что он помнит свою супругу 15-летним ребенком. На это фигурист ответил, что «15 лет — это уже не ребенок» и что «у нее все было». Публика неоднозначно отреагировала на эти слова и принялась критиковать спортсмена.