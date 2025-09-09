Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 17:17

«Маме было все равно»: Авербух раскрыл свое детское прозвище

Авербух: в детстве меня называли осликом Иа

Илья Авербух Илья Авербух Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию Илья Авербух в разговоре с NEWS.ru рассказал, что в детстве его называли осликом Иа. Причиной этому был сшитый мамой комбинезон, которая таким образом хотела выразить свою любовь.

Для того чтобы показать всю свою любовь, мама сшила мне комбинезон из спортивных штанов и вышила бисером мои инициалы. Я жутко стеснялся и не хотел его надевать. Из-за него меня во дворе дразнили осликом Иа, но маме было все равно, — рассказал Авербух.

Ранее 51-летний постановщик ледовых шоу попал в скандал после того, как в интервью журналистке Ксении Собчак рассказал о знакомстве со своей будущей женой в 2010 году. Артистка пришла на ледовое шоу «Лед и пламень», где 37-летний Авербух работал хореографом. Собчак спросила, не странно ли, что он помнит свою супругу 15-летним ребенком. На это фигурист ответил, что «15 лет — это уже не ребенок» и что «у нее все было». Публика неоднозначно отреагировала на эти слова и принялась критиковать спортсмена.

Россия
Илья Авербух
российские спортсмены
фигуристы
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прилучный, новый роман, скандалы на съемках: как живет Кристина Асмус
В Израиле признались, кто разрешил Тель-Авиву бомбить Катар
Умер знаменитый советский кукловод
Военблогер Алехин пообещал прояснить ситуацию с отмыванием денег для ВС РФ
Президент Египта раскрыл, к чему привел израильский удар по Катару
В Госдуме пригрозили Европе мощным оружием России
Скандальное дело о зоогостинице будет расследоваться по-другому
Россиянам объяснили, почему фотографировать женщин в Турции опасно
«Получил, что хотел»: Зеленский признал победу Путина на Аляске
Эстонии пришлось отказаться от большого числа американского оружия
Эксперт по стилю перечислила главные тренды осенней обуви
«Выйди и проиграй»: тренер Хабиба раскрыл секрет победителя
Эксперт раскрыл главное условие для оживления авторынка в России
Директор ЗАЭС объяснил, к чему могут привести удары ВСУ
Собянин открыл в Москве новый мост Академика Королева
Ученые обнаружили новые генетические факторы развития диабета
«Кошелек» Зеленского вернулся на Украину после «командировки» в Европе
Слабослышащая женщина родила 11-го ребенка
Следователи разбираются в «оргии» с участием шестилетней девочки
Огненная метель и холод до -25? Погода в Москве в декабре: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.