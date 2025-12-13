Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 09:05

Бойцы ВСУ опубликовали ролик и навели на себя удар

ВС России вычислили пункт управления бригады ВСУ в Сумской области по видео

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Пункт управления ротного звена 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ в Сумской области был обнаружен благодаря публикациям в социальных сетях, сообщили ТАСС в силовых структурах. Источник подчеркнул, что противник был поражен. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Там проводилась съемка видеороликов для агитации вступления в ВСУ и пиара комбрига. После их публикации в соцсетях позиции 125-й бригады были вычислены и по ним нанесен удар, — сказал собеседник.

Ранее появилась информация, что значительная часть военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ самовольно покидает позиции после получения приказа о переводе в зону боевых действий. Ситуация с дисциплиной в подразделении остается крайне напряженной.

Также появилась информация, что известный в СМИ как «полк смерти» 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ несет значительные потери на одном из участков в Сумской области. Как рассказал командир батальона спецназа «Ахмат» с позывным Каштан, подразделение отрезано от логистики.

ВСУ
Сумская область
ВС РФ
Минобороны РФ
