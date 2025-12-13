Квартира Долиной сменила владельца после 19 лет

Квартира, проданная певицей Ларисой Долиной, теперь принадлежит Полине Лурье, передает РИА Новости со ссылкой на ЕГРН. Согласно документам, новый владелец приобрел жилье в июне 2024 года.

До этого квартира свыше 19 лет находилась в собственности другого человека. В настоящее время у недвижимости числится один собственник.

Ранее появилась информация, что Долина, ставшая жертвой мошенников, переводила свои средства на 10 разных банковских счетов. Все эти счета принадлежали фигурантам уголовного дела о хищении денег и квартиры певицы. По одному из исков суд уже взыскал в пользу Долиной 62,7 млн рублей. Общий ущерб, по оценкам, превышает 317 млн рублей.

До этого глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что Долина может купить Лурье другое жилье, а спорную квартиру вернуть в свое единоличное владение. По его словам, такая развязка выглядит наиболее «привлекательной» для обеих сторон. По его мнению, так все останутся в выигрыше: покупатель получит жилье, продавец «снимет общественное давление», а суд закроет дело.