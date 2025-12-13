Украинскую группу Quest Pistols подловили на двойных стандартах SHOT: группа Quest Pistols поет на русском языке даже после разрыва с Россией

Украинская группа Quest Pistols потребовала от организаторов вечеринок с ее участием не ставить треки на русском языке, но сама выступает на русском, сообщил Telegram-канал SHOT. Как выяснили журналисты, музыканты готовы выступать с 45-минутным шоу за €15 тыс. (1,4 млн рублей) и не против исполнять хиты для русскоязычной аудитории, хотя раньше резко выступали против России.

В условиях райдера содержится явное противоречие: группа требует, чтобы диджей вечеринки не ставил русскоязычные треки за час до приезда и полчаса после отъезда артистов. При этом сами Quest Pistols начинают свое шоу с русскоязычного хита «Я устал», а 12 композиций из восьми в их сет-листе по-прежнему звучат на русском.

Райдер группы тоже представляет интерес, поскольку включает в себя не только скромный перелет экономклассом и бутерброды, но и 18 бутылок пива, виски, а также 35 рулонов туалетной бумаги, красную помаду и тележку из супермаркета.

Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская попросила западные сервисы не рекомендовать гражданам страны контент на русском языке. Таким образом она решила «защитить будущее украинцев». Омбудсмен подчеркнула, что, несмотря на попытки ограничить потребление контента на русском языке, на Украине якобы заботятся о защите языков всех национальных меньшинств.