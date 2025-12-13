Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 12:36

Украинскую группу Quest Pistols подловили на двойных стандартах

SHOT: группа Quest Pistols поет на русском языке даже после разрыва с Россией

Quest Pistols Quest Pistols Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Украинская группа Quest Pistols потребовала от организаторов вечеринок с ее участием не ставить треки на русском языке, но сама выступает на русском, сообщил Telegram-канал SHOT. Как выяснили журналисты, музыканты готовы выступать с 45-минутным шоу за €15 тыс. (1,4 млн рублей) и не против исполнять хиты для русскоязычной аудитории, хотя раньше резко выступали против России.

В условиях райдера содержится явное противоречие: группа требует, чтобы диджей вечеринки не ставил русскоязычные треки за час до приезда и полчаса после отъезда артистов. При этом сами Quest Pistols начинают свое шоу с русскоязычного хита «Я устал», а 12 композиций из восьми в их сет-листе по-прежнему звучат на русском.

Райдер группы тоже представляет интерес, поскольку включает в себя не только скромный перелет экономклассом и бутерброды, но и 18 бутылок пива, виски, а также 35 рулонов туалетной бумаги, красную помаду и тележку из супермаркета.

Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская попросила западные сервисы не рекомендовать гражданам страны контент на русском языке. Таким образом она решила «защитить будущее украинцев». Омбудсмен подчеркнула, что, несмотря на попытки ограничить потребление контента на русском языке, на Украине якобы заботятся о защите языков всех национальных меньшинств.

Quest Pistols
музыканты
Украина
песни
русский язык
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 13 декабря: замерзшие трупы, что в Купянске
Стали известны детали ЧП в екатеринбургской Музкомедии
Лидер «Оренбургских киллеров» попался в руки закона
Погода в Москве в воскресенье, 14 декабря: ждать ли морозов и снегопадов
Россиянка рассказала о трудностях жизни с мужем-турком
ЮАР обратилась с призывом к странам G20
Роналду станет частью популярной кинофраншизы
Два поезда не поделили пути в российском регионе
Лукашенко приравнял агрессию против союзника к нападению на Белоруссию
Умные игрушки для собак и кошек: обзор гаджетов для счастья питомца
Член ОП ответил, почему ВСУ отправили тысячи бывших заключенных в Купянск
Экс-сенатора объявили в розыск
Третье транспортное кольцо Москвы парализовало из-за аварии
Россиянин стал фигурантом дела о контрабанде животных на 6 млн рублей
Грузовик влетел в трубопровод и оставил без газа 100 домов
«Позорные действия»: в ГД ответили на удар ВСУ по Саратову
Два десятка машин размотало на трассе из-за мощного снегопада
Уход Месси обернулся беспорядками на стадионе в Калькутте
«Роснано» подала иск к Чубайсу почти на 12 млрд рублей
«Мир не за горами»: Эрдоган рассказал о планах после встречи с Путиным
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.