Назван топ-5 регионов по числу обращений на прямую линию Путина Москвичи, петербуржцы и жители юга активнее всех задают вопросы Путину

Больше всего обращений на прямую линию президента РФ Владимира Путина поступает из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края, рассказала эксперт по искусственному интеллекту Сбербанка Алена Стемпаржевская в эфире «России 1». Замыкают топ-5 Ростовская и Свердловская области.

Есть топ-5 регионов. Это Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская область и Свердловская область, — сообщила эксперт.

Также она подчеркнула, что чаще всего задают вопросы люди старше 56 лет. При этом женщины проявляют большую активность, чем мужчины.

Накануне Народный фронт сообщил, что россияне направили на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным более 1 млн обращений. Она состоится 19 декабря в 12:00 мск.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что прямая линия с президентом России может продлиться до пяти часов. По его мнению, эфир привлечет внимание миллионов россиян. По его словам, к главным темам предстоящей прямой линии можно отнести специальную военную операцию, социальную политику, рост цен, ситуацию в экономике и международные отношения.