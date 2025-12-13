Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 12:42

Назван топ-5 регионов по числу обращений на прямую линию Путина

Москвичи, петербуржцы и жители юга активнее всех задают вопросы Путину

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Больше всего обращений на прямую линию президента РФ Владимира Путина поступает из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края, рассказала эксперт по искусственному интеллекту Сбербанка Алена Стемпаржевская в эфире «России 1». Замыкают топ-5 Ростовская и Свердловская области.

Есть топ-5 регионов. Это Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская область и Свердловская область, — сообщила эксперт.

Также она подчеркнула, что чаще всего задают вопросы люди старше 56 лет. При этом женщины проявляют большую активность, чем мужчины.

Накануне Народный фронт сообщил, что россияне направили на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным более 1 млн обращений. Она состоится 19 декабря в 12:00 мск.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что прямая линия с президентом России может продлиться до пяти часов. По его мнению, эфир привлечет внимание миллионов россиян. По его словам, к главным темам предстоящей прямой линии можно отнести специальную военную операцию, социальную политику, рост цен, ситуацию в экономике и международные отношения.

прямая линия
Владимир Путин
обращения
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 13 декабря: замерзшие трупы, что в Купянске
Стали известны детали ЧП в екатеринбургской Музкомедии
Лидер «Оренбургских киллеров» попался в руки закона
Погода в Москве в воскресенье, 14 декабря: ждать ли морозов и снегопадов
Россиянка рассказала о трудностях жизни с мужем-турком
ЮАР обратилась с призывом к странам G20
Роналду станет частью популярной кинофраншизы
Два поезда не поделили пути в российском регионе
Лукашенко приравнял агрессию против союзника к нападению на Белоруссию
Умные игрушки для собак и кошек: обзор гаджетов для счастья питомца
Член ОП ответил, почему ВСУ отправили тысячи бывших заключенных в Купянск
Экс-сенатора уличили в мошенничестве и объявили в розыск
Третье транспортное кольцо Москвы парализовало из-за аварии
Россиянин стал фигурантом дела о контрабанде животных на 6 млн рублей
Грузовик влетел в трубопровод и оставил без газа 100 домов
«Позорные действия»: в ГД ответили на удар ВСУ по Саратову
Два десятка машин размотало на трассе из-за мощного снегопада
Уход Месси обернулся беспорядками на стадионе в Калькутте
«Роснано» подала иск к Чубайсу почти на 12 млрд рублей
«Мир не за горами»: Эрдоган рассказал о планах после встречи с Путиным
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.