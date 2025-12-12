Число обращений россиян к Путину превысило 1 млн На прямую линию с Путиным поступило свыше 1 млн обращений

Россияне направили на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным более 1 млн обращений, передает ТАСС со ссылкой на данные Народного фронта. Она состоится 19 декабря в 12:00 мск.

Больше всего заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. В топ-5 также вошли Свердловская и Ростовская области.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что прямая линия с президентом России может продлиться до пяти часов. По его мнению, эфир привлечет внимание миллионов россиян. По его словам, к главным темам предстоящей прямой линии можно отнести: специальную военную операцию, социальную политику, рост цен, ситуацию в экономике и международные отношения.

Вместе с тем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что тема социального обеспечения и соблюдения прав участников СВО покинула первую тройку по количеству обращений Путину. Общее число таких вопросов стало значительно меньше.