Колумбия отказалась забирать на родину тела своих граждан, которые отправились на Украину в качестве наемников, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По информации источника, под Волчанском было разгромлено подразделение колумбийских наемников. На Украине похоронены двое из них — бойцы с позывными Тайсон и Авантуреро.

Колумбийская сторона не стала забирать их тела, видимо, по причине отсутствия родственников на родине, — рассказал собеседник агентства.

Ранее экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что ВСУ могли потерять около 10 тыс. иностранных наемников за все время конфликта. По его словам, точное число назвать трудно, так как это закрытая информация. Также у ВСУ много разных иностранных подразделений, объяснил он.

До этого стало известно, что командование Вооруженных сил Украины рассматривает вопрос о расформировании отдельных иностранных легионов в составе своих Сухопутных войск. Иностранных наемников после этого планируется перевести в штурмовые подразделения.