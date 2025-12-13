Половина россиян хочет успеть совершить крупные покупки до Нового года

Более половины опрошенных россиян намерены совершить крупные покупки до наступления 2026 года, выяснил опрос на платформе «Авито Услуги», с результатами которого ознакомился ТАСС. Из 10 тыс. респондентов 53% намерены совершить крупные покупки до Нового года. При этом наблюдается четкое различие в приоритетах по гендерному признаку: мужчины чаще ориентированы на технологии и капитальный ремонт, а женщины — на комфорт, красоту и организацию быта.

Лидирующими категориями спроса стали бытовая техника и мебель: 53% респондентов планируют приобрести мелкую бытовую технику (21%) или домашнюю электронику (17%). Покупку мягкой и корпусной мебели рассматривают 14% и 13% опрошенных соответственно.

Помимо приобретения товаров, россияне активно планируют инвестиции в улучшение жилья и саморазвитие. 43% респондентов намерены сделать обычный ремонт, а 11% готовятся к капитальному. Кроме того, 26% опрошенных планируют приобрести годовые абонементы в салоны красоты и фитнес-залы, а также образовательные курсы, среди которых наиболее востребованные — профессиональная подготовка, IT и языковые курсы.

Эксперты «Авито Услуг» заметили, что в текущем году россияне демонстрируют особенно быстрое принятие решений, стремясь реализовать все планы по закупке, обновлению интерьера и саморазвитию до конца декабря.

Ранее опрос показал, что больше всего Новый год любят отмечать женатые пары и семьи с детьми. По итогам опроса SuperJob выяснилось, что каждый четвертый россиянин питает особые чувства к этому празднику. Новый год в особенности популярен среди женщин.