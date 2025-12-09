Стало известно, какая категория россиян больше всего любит Новый год

Стало известно, какая категория россиян больше всего любит Новый год Readovka.news: женатые пары и семьи с детьми больше всего любят Новый год

Женатые пары и семьи с детьми больше всего любят отмечать Новый год, пишет Readovka.news со ссылкой на исследование сервиса SuperJob. По итогам опроса, каждый четвертый россиянин питает особые чувства к этому празднику.

Новый год в особенности популярен среди женщин — 33%, отметили в издании. Мужчины (28%) относятся к празднику спокойнее. Около 27% россиян признались, что предновогодняя суета вызывает у них только положительные эмоции.

Еще 38% респондентов заявили, что любят Новый год, но без фанатизма. Нашлись и люди, которые негативно относятся к празднику. Порядка 6% граждан выразили нелюбовь к нему, а 1% — и вовсе ненависть.

Ранее сообщалось, что около 9% россиян намерены продлить новогодние каникулы в 2026 году. При этом 7% респондентов хотят взять отпуск в конце 2025-го, а 2% — сразу после 11 января.