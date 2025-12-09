ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 12:43

Стало известно, какая категория россиян больше всего любит Новый год

Readovka.news: женатые пары и семьи с детьми больше всего любят Новый год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Женатые пары и семьи с детьми больше всего любят отмечать Новый год, пишет Readovka.news со ссылкой на исследование сервиса SuperJob. По итогам опроса, каждый четвертый россиянин питает особые чувства к этому празднику.

Новый год в особенности популярен среди женщин — 33%, отметили в издании. Мужчины (28%) относятся к празднику спокойнее. Около 27% россиян признались, что предновогодняя суета вызывает у них только положительные эмоции.

Еще 38% респондентов заявили, что любят Новый год, но без фанатизма. Нашлись и люди, которые негативно относятся к празднику. Порядка 6% граждан выразили нелюбовь к нему, а 1% — и вовсе ненависть.

Ранее сообщалось, что около 9% россиян намерены продлить новогодние каникулы в 2026 году. При этом 7% респондентов хотят взять отпуск в конце 2025-го, а 2% — сразу после 11 января.

Читайте также
Психолог объяснила важность детской веры в Деда Мороза для детей
Общество
Психолог объяснила важность детской веры в Деда Мороза для детей
В Госдуме высказались о популярной новогодней традиции россиян
Власть
В Госдуме высказались о популярной новогодней традиции россиян
В Госдуме призвали отменить один из неочевидных новогодних штрафов
Власть
В Госдуме призвали отменить один из неочевидных новогодних штрафов
Гранатовый соус к мясу, на поджаристый хлеб и даже к сырникам: невероятно вкусный и простой — заменит все кетчупы и джемы
Общество
Гранатовый соус к мясу, на поджаристый хлеб и даже к сырникам: невероятно вкусный и простой — заменит все кетчупы и джемы
HR-эксперт раскрыла, как определить токсичное руководство на собеседовании
Общество
HR-эксперт раскрыла, как определить токсичное руководство на собеседовании
праздники
Новый год
общество
опросы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге осудили бизнесмена Каштело за убийства 1990-х годов
HR-эксперт рассказал, кому дадут миллион рублей за рождение ребенка
Венгрия подтвердила приверженность позиции по санкциям против России
Путин назначил нового заместителя министра иностранных дел России
В Госдуме обозначили главное событие в российском спорте за 2025 год
«Прилетела месть»: названы возможные версии пропажи модели из Краснодара
Лукашенко отметил поддержку со стороны Москвы по размещению ядерного оружия
Силуанов указал на предел бюджетного стимула
Власти России могут закрепить кресты на гербе России
Многодетным семьям сообщили приятную новость о льготах
В Кремле назвали темы для обсуждения на заседании президентского совета СПЧ
Песков представил неожиданную статистику обращений на прямую линию Путина
Министерство обороны РФ подтвердило крушение самолета в Ивановской области
Лукашенко заявил о проблемах на белорусско-украинской границе
Рой БПЛА, разрушенный дом и раненые: как ВСУ атакуют Россию 9 декабря
«Установка такая»: политолог о плане Зеленского затянуть мирные переговоры
В Госдуме предложили освободить семьи военных от выплат за детские сады
Гастроэнтеролог предупредила о смертельной опасности проглоченной жвачки
В Госдуме предложили повысить МРОТ
В Кремле ответили Мерцу на слова о «подготовке» Россией нападения на НАТО
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.