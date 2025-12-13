Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 10:23

Работа цеха воронежского предприятия встала из-за БПЛА ВСУ

В Воронежской области из-за обломков БПЛА приостановили работу одного из цехов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На одном из промышленных объектов в Воронежской области прекращена работа цеха из-за повреждений, вызванных обломками беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев. Также поврежден башенный кран, но пострадавших нет. Ночью над регионом средствами противовоздушной обороны были ликвидированы четыре БПЛА ВСУ.

По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА на одном из промышленных предприятий поврежден башенный кран. Там же из-за повреждения второстепенного оборудования временно приостановлена работа одного из цехов, ведутся восстановительные работы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за неделю проведения спецоперации на территории Украины российские системы противовоздушной обороны ликвидировали пять управляемых ракет большого радиуса действия типа «Нептун». Помимо этого, в указанный период было уничтожено 1756 беспилотных авиационных аппаратов Вооруженных сил Украины самолетного типа. Средства ПВО также сбили три управляемые авиационные бомбы и 27 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.

Работа цеха воронежского предприятия встала из-за БПЛА ВСУ
