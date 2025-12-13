Веганский оливье с секретным ингредиентом: салат для поста и не только

Веганский салат оливье с тофу — отличная альтернатива классике для тех, кто избегает продуктов животного происхождения. Главная изюминка этого салата — секретный ингредиент — нежный тофу, который придает ему особенный вкус и текстуру.

Для приготовления вам понадобятся:

Пошаговый процесс:

Отварите картофель и морковь до мягкости, дайте им полностью остыть, после чего нарежьте небольшими кубиками.

Тофу порежьте на маленькие кусочки и слегка обжарьте на сухой сковороде до золотисто-коричневой корочки (именно это — ваш секретный ингредиент).

Соленые огурцы и лук мелко порубите.

В большой миске соедините все овощи, горошек и тофу.