13 декабря 2025 в 10:10

Веганский оливье с секретным ингредиентом: салат для поста и не только

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Веганский салат оливье с тофу — отличная альтернатива классике для тех, кто избегает продуктов животного происхождения. Главная изюминка этого салата — секретный ингредиент — нежный тофу, который придает ему особенный вкус и текстуру.

Для приготовления вам понадобятся:

  • 300 г тофу;

  • 3 средние картофелины;

  • 2 моркови;

  • 1 стакан зеленого горошка (консервированного);

  • 3 соленых огурца;

  • 1 небольшая луковица;

  • 4 столовые ложки веганского майонеза;

  • соль по вкусу.

Пошаговый процесс:

  1. Отварите картофель и морковь до мягкости, дайте им полностью остыть, после чего нарежьте небольшими кубиками.

  2. Тофу порежьте на маленькие кусочки и слегка обжарьте на сухой сковороде до золотисто-коричневой корочки (именно это — ваш секретный ингредиент).

  3. Соленые огурцы и лук мелко порубите.

  4. В большой миске соедините все овощи, горошек и тофу.

  5. Заправьте растительным майонезом, посолите по вкусу и аккуратно все перемешайте.

Веганский оливье с секретным ингредиентом — простой и вкусный способ разнообразить привычный стол!

Ранее мы поделились рецептом салата «Медвежья шубка» с тофу.

