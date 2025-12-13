Веганский оливье с секретным ингредиентом: салат для поста и не только

Веганский салат оливье с тофу — отличная альтернатива классике для тех, кто избегает продуктов животного происхождения. Главная изюминка этого салата — секретный ингредиент — нежный тофу, который придает ему особенный вкус и текстуру.
Для приготовления вам понадобятся:
300 г тофу;
3 средние картофелины;
2 моркови;
1 стакан зеленого горошка (консервированного);
3 соленых огурца;
1 небольшая луковица;
4 столовые ложки веганского майонеза;
соль по вкусу.
Пошаговый процесс:
Отварите картофель и морковь до мягкости, дайте им полностью остыть, после чего нарежьте небольшими кубиками.
Тофу порежьте на маленькие кусочки и слегка обжарьте на сухой сковороде до золотисто-коричневой корочки (именно это — ваш секретный ингредиент).
Соленые огурцы и лук мелко порубите.
В большой миске соедините все овощи, горошек и тофу.
Заправьте растительным майонезом, посолите по вкусу и аккуратно все перемешайте.
Веганский оливье с секретным ингредиентом — простой и вкусный способ разнообразить привычный стол!
