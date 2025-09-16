Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 14:52

Журова раскрыла, как недопущенному Глейхенгаузу попасть на турнир к ОИ-2026

Журова: Глейхенгауз может поехать на квалификационный турнир в Китай как турист

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Недопущенный до квалификационного турнира тренер Даниил Глейхенгауз имеет право поехать в Китай по туристической визе, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она отметила, что все прекрасно понимают значение наставника в фигурном катании.

Это странно. Все прекрасно понимают, что значит тренер в фигурном катании. Что-то подправить, где-то помочь. Больше, конечно, психологическая поддержка. Хорошо, что это сделали сейчас — дают время спортсменам подготовиться к тому, что их тренеров не будет на Олимпиаде. Предполагаю, что никто не может запретить Глейхенгаузу поехать по туристической Визе в Китай. Это наша дружественная страна. Уверена, что находиться где-то рядом ему никто не запретит, — заявила Журова.

Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова объяснила, что Глейхенгауза не допустили из-за того, что он связан с Камилой Валиевой. Она отметила, что россияне должны пройти отбор на Игры.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию Илья Авербух заявил, что поддерживает выступления в нейтральном статусе. По его словам, спортсмен — это человек, который не может ждать.

Россия
фигурное катание
Олимпийские игры
Китай
