Журова раскрыла, как недопущенному Глейхенгаузу попасть на турнир к ОИ-2026 Журова: Глейхенгауз может поехать на квалификационный турнир в Китай как турист

Недопущенный до квалификационного турнира тренер Даниил Глейхенгауз имеет право поехать в Китай по туристической визе, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она отметила, что все прекрасно понимают значение наставника в фигурном катании.

Это странно. Все прекрасно понимают, что значит тренер в фигурном катании. Что-то подправить, где-то помочь. Больше, конечно, психологическая поддержка. Хорошо, что это сделали сейчас — дают время спортсменам подготовиться к тому, что их тренеров не будет на Олимпиаде. Предполагаю, что никто не может запретить Глейхенгаузу поехать по туристической Визе в Китай. Это наша дружественная страна. Уверена, что находиться где-то рядом ему никто не запретит, — заявила Журова.

Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова объяснила, что Глейхенгауза не допустили из-за того, что он связан с Камилой Валиевой. Она отметила, что россияне должны пройти отбор на Игры.

