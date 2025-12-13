«Все дико дорого»: невеста Миранчука раскритиковала жизнь в США Невеста Миранчука заявила, что в США дорого и невкусно

В США дорогая жизнь, ужасный сервис и невкусная еда, заявила невеста российского футболиста Алексея Миранчука, который выступает за команду «Атланта Юнайтед», Елена Максимова. Девушка также назвала американцев лицемерными, передает Sport24.

Еду даже сравнивать нельзя! Все дико дорого, и ладно бы просто дорого, было бы за что! Сервис ужасный, качество ужасное! Люди не эмпатичные, лицемерие — национальное качество! Перенимать из футбольных фишек нечего. Никто там футбол не понимает, все приходят съесть попкорн и поглазеть. В общем, из плюсов — климат и любовь к своей культуре везде и всегда! — написала девушка.

Ранее сообщалось, что одесские пенсионеры оказались за чертой бедности из-за высоких цен. Местная жительница рассказала, что пожилые люди не могут позволить себе даже лекарства и продукты питания.

До этого стало известно, что певец Никита Пресняков, внук народной артистки СССР Аллы Пугачевой, намерен вернуться в Россию после нескольких лет жизни в США. По словам музыканта Владимира Преснякова, наследнику необходимо уладить дела в Москве.