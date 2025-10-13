Российский футболист описал ощущения от матчей против Месси Футболист Миранчук: Месси в 38 лет показывает высокий уровень игры

За игрой аргентинского футболиста «Интера Майами» Лионеля Месси приятно следить и смотреть, заявил ТАСС российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук. Спортсмены выступают друг против друга в американской MLS. По словам Миранчука, 38-летний Месси показывает хороший футбол.

Диалога никакого не было. Его тяжело описать словами, если честно. Приятно следить и смотреть. В свои годы показывает хороший результативный футбол. Что можно сказать? Одним словом — Месси, — сказал Миранчук.

В прошлом сезоне «Атланта Юнайтед» сенсационно выбил в плей-офф «Интер Майами» с аргентинцем в составе в трех матчах. Миранчук в тех встречах отметился двумя результативными передачами.

Ранее «Интер Майами» одержал домашнюю победу над «Атлантой Юнайтед» в рамках регулярного чемпионата MLS. Матч, состоявшийся в Форт-Лодердейле, завершился со счетом 4:0. Месси оформил дубль на 39-й и 87-й минутах. Голы также забили Жорди Альба и Луис Суарес. Миранчук находится в расположении сборной России, поэтому участия в матче против команды Месси не принимал.