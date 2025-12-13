Беженец из Красноармейска рассказал, кто охранял американские HIMARS Беженец Дрига: ВСУ прятали HIMARS у шахты в Красноармейске с охраной из США

Вооруженные силы Украины прятали РСЗО HIMARS в районе шахты «Красноармейская Западная» в Донецкой Народной Республике, рассказал беженец Валерий Дрига. По его словам, которые приводит РИА Новости, систему залпового огня охраняли американские наемники.

HIMARS прятали они в посадке, недалеко от террикона, где мы работали (на шахте. — NEWS.ru), и два джипа с охраной. Там (у охраны. — NEWS.ru) были нашивки американские, США, — рассказал Дрига.

Беженец отметил, что лично видел колонны западной техники, которые проезжали мимо шахты, где он работал. Саму РСЗО, добавил он, прятали в лесопосадке немного ниже дороги.

Ранее сообщалось, что одна из подготовленных Вооруженными силами Украины ударных групп на северо-востоке Харьковской области была выявлена и уничтожена еще до начала активных действий. Западную технику пытались скрытно разместить в тоннеле в Купянске-Узловом. Как пишут военкоры, это были бронемашины производства стран — участниц НАТО. После выявления местонахождения техника была атакована с применением беспилотников на оптоволокне и полностью уничтожена. Минобороны России эту информацию не комментировало.