13 декабря 2025 в 15:26

Дарья Сагалова рассказала о съемках со Спартаком Мишулиным

Дарья Сагалова рассказала, что Спартак Мишулин ввел ее в актерскую профессию

Дарья Сагалова Дарья Сагалова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Актриса Дарья Сагалова, известная по роли Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе», рассказала NEWS.ru, что первая актерская работа в полнометражной кинокартине у нее была со Спартаком Мишулиным. Он и другие мэтры отечественного кино, такие как Галина Польских, Владимир Конкин, по словам актрисы, ввели ее в профессию.

Моей первой работой был полный метр, фильм назывался «На реке Девице». Это была последняя работа Спартака Мишулина. Там снимались Владимир Конкин, Галина Польских, которая играла роль моей мамы. И я — неопытная 17-летняя девчонка в окружении плеяды великих артистов. Я благодарна им за то, что они мне помогали, поддерживали: учили, как держаться в кадре, играть, чем крупный план отличается от среднего. Они меня буквально взяли за руку и ввели в профессию, — поделилась воспоминаниями Сагалова.

Ранее Сагалова рассказала, что новый сериал «Букины» отличается от «Счастливы вместе» тем, что это лирическая комедия, а не ситком, также в нем много натурных съемок. Она добавила, что при просмотре «Букиных» не хочется так смеяться, как раньше.

