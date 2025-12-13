Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 15:54

Стало известно, где в Москве заработали новые выделенные полосы

Дептранс: в девяти районах Москвы открылись выделенные полосы

Выделенная полоса для общественного транспорта в Москве Выделенная полоса для общественного транспорта в Москве Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
В девяти районах Москвы запущены новые выделенные полосы для общественного транспорта, охватившие сразу семь административных округов, рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», их общая протяженность составляет 5,5 км.

Так, специальные полосы появились на улице Авиамоторной в районе пересечения с шоссе Энтузиастов, улице Каменка в районе пересечения с Панфиловским проспектом в Зеленограде и улице Генерала Сандалова от улицы Авиаконструктора Микояна до пересечения с Ленинградским шоссе. В первом случае автобусы проезжают участок за восемь минут вместо 15, во втором — три минуты вместо семи и в третьем — в пять раз быстрее.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что сервис по оплате биометрией заработал на всех турникетах МЦК и метро в Москве. Он отметил, что до конца следующего года такая возможность оплаты появится и на МЦД.

До этого Собянин также анонсировал масштабные работы по благоустройству дорог на востоке Москвы. В частности, будут обновлены участок МКАД и прилегающая к нему улично-дорожная сеть. Кроме того, в следующем году планируется построить еще 2,5 км новых дорог.

