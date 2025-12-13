Дипломат раскрыл истинное отношение Венесуэлы к союзу с Россией

Тесные отношения с Россией стали предметом гордости для Венесуэлы, заявил посол, постоянный представитель страны при ЮНЕСКО Родульфо Умберто Перес Эрнандес в беседе с РИА Новости. Дипломат подчеркнул, что Каракас готов помогать Москве в любой сфере. Также он выразил уверенность, что стратегическое партнерство между двумя странами будет только усиливаться.

Мы очень гордимся тем, что у нас есть поддержка России и сотрудничество с ней. Россия тоже может рассчитывать на нашу полную поддержку и открытость к взаимодействию, — сказал посол.

Ранее лидер Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил стратегическое партнерство с Россией. Он подвел итоги состоявшегося 11 декабря телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным и очередного заседания двусторонней комиссии. Историческую связь между двумя странами Мадуро назвал нерушимой.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва стоит «плечом к плечу» с руководством Венесуэлы и призывает президента США Дональда Трампа отказаться от эскалации, ведущей к открытому столкновению. По словам дипломата, в России воспринимают ситуацию в Венесуэле с большой тревогой.