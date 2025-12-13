Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 11:19

Семилетняя Мила Заворотнюк не выступит в новой «Золушке»

Навка: премьера шоу «Золушка» пройдет без дочери Заворотнюк

Татьяна Навка и Петр Чернышев в сцене из ледового балета «Золушка» на катке в Новопушкинском сквере, 2017 год Татьяна Навка и Петр Чернышев в сцене из ледового балета «Золушка» на катке в Новопушкинском сквере, 2017 год Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что ее ледовое шоу «Золушка» пройдет без участия дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева Милы, передает StarHit. Ранее появилась информация, что семилетняя Мила может дебютировать в постановке.

Появится ли Мила? Нет, не появится, — сказала Навка.

Чернышев назвал преждевременными разговоры о Миле как о спортсменке или артистке. При этом он подчеркнул, что у дочери есть задатки — девочка уже имеет опыт в фигурном катании.

До этого Навка рассказала, что российский фигурист Алексей Ягудин сыграет роль мышиного короля в шоу «Щелкунчик» Большого Ледового театра. По ее словам, в прошлый раз роль королевы играла фигуристка Камила Валиева.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила мнение, что победа российской фигуристки Аделии Петросян на предстоящих Олимпийских играх 2026 года является практически недостижимой целью. По ее мнению, существующие правила судейства и современные реалии мирового спорта создают для этого непреодолимые препятствия.

