Дочка Анастасии Заворотнюк получила роль в ледовом шоу

Семилетняя дочь умершей Анастасии Заворотнюк пошла по ее стопам и решила стать актрисой, девочка готовится к роли в ледовом шоу, о чем сообщил отец девочки, фигурист Петр Чернышев. Он опубликовал трогательное видео с участием дочери в Instagram (деятельность в РФ запрещена), запись была сделана на занятиях Милы в театральном кружке.

На занятиях девочка показала актерский этюд. Мила взяла со стула «ежика», после чего аккуратно поднесла его к сидящему отцу и дала ему в руки. Чернышев с удовольствием подыграл Миле.

Все, теперь больше ты никуда, — добавила за кадром преподаватель по актерскому мастерству.

Растроганные поклонники отметили, что у юной актрисы явно есть талант и артистическая харизма. Театральные занятия для Милы — не первое публичное выступление. В феврале этого года она уже принимала участие в шоу своего отца.

Ранее старшая дочка актрисы Анастасии Заворотнюк Анна написала трогательное поздравление своему сыну, который родился семь месяцев назад. У себя в Instagram она разместила пост с размышлениями о материнских буднях, сказала о любви к ребенку, сопроводив текст милыми фотографиями из повседневной жизни.