03 ноября 2025 в 11:48

«Не будь лапшой»: дочь Заворотнюк с юмором поздравила своего сына

Анна Заворотнюк отметила семь месяцев с рождения сына

Анна Заворотнюк Анна Заворотнюк Фото: Социальные сети

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна написала трогательное поздравление своему сыну, который родился семь месяцев назад. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она разместила пост с размышлениями о материнских буднях, сказала о любви к ребенку, сопроводив текст милыми фотографиями из повседневной жизни.

Самой маленькой любви всей моей жизни сегодня семь месяцев. Эта осень словно отражение наших дней: тихие, уютные, теплые, полные улыбок и твоих смешных визгов и хихиканья. Ты — наше самое дорогое счастье. Расти большой, не будь лапшой, — написала Заворотнюк.

Ранее девушка сообщила о проведении родов путем кесарева сечения. Она призналась, что операция прошла для нее достаточно тяжело. Еще во втором триместре беременности врачи диагностировали у нее предлежание плаценты, что исключало возможность естественных родов. Модель сознательно готовилась к хирургическому вмешательству, которое состоялось весной 2025 года.

До этого Анна Заворотнюк также сообщила о внезапном уходе няни-филиппинки, которая ухаживала за ребенком Марселем с момента его рождения. Несмотря на доверительные отношения и многочисленные подарки, няня не вернулась с выходного дня. Модель выразила сожаление, что не проявила достаточной строгости в отношениях с сотрудницей.

