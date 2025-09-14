«Очень страшно»: Заворотнюк о пережитой операции

Блогер, телеведущая и модель Анна Заворотнюк в беседе с «7Дней.ru» рассказала о пережитом серьезном операционном вмешательстве в виде кесарева сечения. Весной звезда впервые стала мамой и родила мальчика. Однако из-за диагноза, поставленного ей еще во время беременности, врачам пришлось пойти на хирургическое вмешательство.

Модель сообщила, что врачи диагностировали у нее «предлежание плаценты» во втором триместре. Она четко понимала, что в ее случае естественные роды будут невозможны, и морально готовилась к кесареву сечению.

Операция для меня была очень страшной. Я человек, который боится сдавать кровь и может упасть в обморок от вида шприца, а тут операция в полном сознании, когда перед тобой ширма и ты понимаешь, что прямо сейчас из твоего живота достают ребенка, — призналась молодая мама.

Заворотнюк добавила, что послеоперационный период оказался для нее куда более сложным, чем само оперативное вмешательство. Первые три дня после родов она назвала «адскими», в тот период ей было больно двигаться и даже дышать. Но все перенесенные сложности она считает неважными.

Главное в итоге одно — встретиться со своим чудом, — подытожила модель.

Ранее Заворотнюк опубликовала фото с маленьким сыном Марселем в соцсетях. На снимках молодая мама с любовью обнимает своего первенца. Поклонники восхитились семейной идиллией и назвали мальчика «маленьким покорителем сердец».