Анна Заворотнюк поделилась милыми фото с сыном

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) милые фотографии с маленьким сыном. На снимках молодая мама с любовью обнимает своего первенца.

Анна Заворотнюк до сих пор скрывает лицо ребенка от посторонних глаз, но на фотографиях можно почувствовать всю глубину материнской любви и заботы.

Ленивый уик-энд в объятиях самых близких людей, — подписала девушка серию фотографий.

Фанаты были в восторге от опубликованных кадров. В комментариях поклонники написали много теплых слов: «Какая нежность», «Такой славный карапуз», «Маленький покоритель сердец»,« Какая счастливая мама».

Анна впервые стала мамой в апреле 2025 года. Его отцом стал Тимур Исмаилов, бизнесмен. Сейчас семья живет в Дубае, но иногда приезжает в Россию.

Ранее Анна Заворотнюк поделилась тем, как прошел первый месяц материнства. Девушка отметила, что появление ребенка привнесло в ее жизнь новые чувства и придало осмысленность всему происходящему. Анна выразила благодарность сыну за то, что он появился в их семье.