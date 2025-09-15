Дочь Заворотнюк сделала важное признание

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна сообщила о том, что рождение ее ребенка происходило путем кесарева сечения. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) девушка призналась, что операция прошла для нее достаточно тяжело. Еще за несколько месяцев до родов она знала, что естественные роды в ее ситуации невозможны. Причиной стало предлежание плаценты.

Когда я была беременна Марселем, мне довольно рано поставили диагноз «предлежание плаценты». Уже на пятом-шестом месяце я понимала, что естественные роды в моем случае невозможны и меня ждет кесарево сечение. <…> Иногда даже слышала фразы: «Кесарево — это легко, сама не рожала». Теперь я точно знаю, такое могут говорить только те, кто через это не проходил, — написала Заворотнюк.

Ранее она сообщила, что от ее сына сбежала няня из Филиппин, работавшая с Марселем с самого рождения. Блогер призналась, что семья полностью доверяла этой женщине и делала ей много подарков. Тем не менее няня ушла в свой выходной день и не вернулась. Заворотнюк предположила, что, возможно, ей следовало проявлять большую строгость в отношениях с работницей.

Анна Заворотнюк родила сына от предпринимателя Тимура Исмаилова в начале апреля. Она делилась впечатлениями о первом месяце материнства и отмечала, что появление ребенка принесло в ее жизнь новые эмоции и ощущение осмысленности всего происходящего.