04 сентября 2025 в 17:27

«Я ей доверяла»: Анна Заворотнюк рассказала о предательстве няни-филиппинки

Анна Заворотнюк призналась, что от ее сына Марселя сбежала няня-филиппинка

Анна Заворотнюк

Блогер и модель Анна Заворотнюк на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала, что от ее сына сбежала няня-филиппинка, которая была с Марселем «с самых первых дней». Она призналась, что семья доверяла женщине и дарила ей много подарков. Однако, несмотря на это, няня ушла на выходной и пропала.

Я очень хорошо к ней относилась. Доверяла, ценила ее, старалась быть максимально открытой и доброй. Перед ее выходным отдала ей зарплату, собрала много пакетов с подарками. Она уехала счастливая и довольная. И вдруг… тишина, — сказала Заворотнюк.

Она предположила, что ей стоило быть строже с няней. Заворотнюк отметила, что ни она, ни ее муж не ожидали такого исхода. Однако семья уже начала подыскивать новую няню для сына. Заворотнюк родила ребенка от предпринимателя Тимура Исмаилова в начале апреля.

Ранее Заворотнюк рассказала, как прошел первый месяц материнства. Девушка отметила, что появление ребенка привнесло в ее жизнь новые чувства и придало осмысленность всему происходящему. Анна выразила благодарность сыну за то, что он появился в их семье.

