Долги на сотни тысяч, сериал об СВО, Заворотнюк: как живет Жигунов

Долги на сотни тысяч, сериал об СВО, Заворотнюк: как живет Жигунов

Заслуженный артист России Сергей Жигунов активно продолжает творческую деятельность. Он снимается в кино и сериалах, а также играет в театре. Что известно о жизни актера, правда ли, что он накопил долг перед налоговой?

Правда ли, что у Жигунова есть долг перед ФНС

Согласно данным издания «Постньюс», известный актер театра, кино, звезда популярных сериалов «Моя прекрасная няня» и «Склифосовский» Сергей Жигунов оказался должником перед налоговыми службами.

По информации издания, сумма задолженности составляет около 294 тыс. рублей.

Журналисты пишут, что долг образовался из-за неисполнения налоговых обязательств, связанных с деятельностью Жигунова в области исполнительского искусства. Отмечается, что, хотя задолженность существует, официального исполнительного производства пока не начато.

В марте прошлого года появилась информация, что сериал «Горюнов-2», созданный Сергеем Жигуновым, был выставлен на аукцион из-за банкротства его продюсерского центра. Торги провели из-за решения Арбитражного суда Москвы о признании ООО «Продюсерский центр Сергея Жигунова» банкротом. В отношении актера была введена процедура конкурсного производства. Ее инициировал волгоградский Нокссбанк.

В 2014 году Жигунов оформил кредит в Нокссбанке для съемок своего кинопроекта, но не отдал финансовые средства в установленный срок. Кредитная структура подала на него в суд и потребовала 38 млн рублей, уточняла «Газета.Ru».

Как сложилась личная жизнь Жигунова

В 1984 году на съемках фильма «Шанс» Сергей Жигунов встретил актрису Веру Новикову. На тот момент она была в отношениях с Андреем Ярославцевым и воспитывала дочь, но ради Жигунова она оставила семью.

В 1986 году Жигунов и Новикова связали свои судьбы узами брака. В 1990 году у них появилась дочь Мария.

В 2006 году артист расторг брак со своей супругой из-за романа с коллегой по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк. Спустя два года актриса ушла к фигуристу Петру Чернышеву. После этого Жигунов вернулся к своей бывшей жене, и они вновь поженились.

Заворотнюк умерла 29 мая 2024 года. Жигунов в день, когда стало известно о смерти актрисы, воздержался от комментариев. Актриса ушла из жизни после пяти лет борьбы с опухолью головного мозга.

Жигунов пришел на похороны экс-возлюбленной, но избегал общения с прессой.

В 2020 году Жигунов и Новикова расторгли свой брак во второй раз. В 2021 году знаменитость связал себя узами брака с Викторией Ворожбит, журналисткой с Дальнего Востока.

Почему режиссеры массово отказывались от съёмок фильма Жигунова об СВО

Около 50 режиссеров отказались снимать новый многосерийный фильм Сергея Жигунова «Порода», сюжет которого тесно связан с СВО, рассказал сам кинематографист в беседе с NEWS.ru в ноябре прошлого года. По его мнению, люди не понимают, что происходит вокруг, потому и принимают такие решения.

«У меня ощущение, что в большинстве случаев это происходит по незнанию, с чем, в том числе, должна бороться наша картина. Люди не знают истории, не понимают, что происходит и почему», — объяснил Жигунов.

Он считает, что во всем виновато либеральное движение, активно продвигавшее «европейские ценности» среди россиян на протяжении последних двух десятилетий. В результате, как считает Жигунов, возникло «внутреннее сопротивление».

«Оно толкало к совершенно другому видению жизни, тихонечко исключало патриотическую составляющую. Это привело к такому внутреннему сопротивлению, что многие считают, что они там (в Европе. — NEWS.ru)», — пояснил Жигунов.

Сюжет «Породы» охватывает 100 лет — от начала XX века до наших дней — и разворачивается вокруг донбасской семьи. На примере судеб отдельных людей подробно рассказывается история Донбасса и страны в целом. Жизнь героев в их родном Донецке меняется год за годом, а вместе с ней переворачивается мировоззрение людей, ощущение времени и роли человека в нем.

Главных героев в детстве сыграют Ксения Утехина и Данила Краснов, а роли взрослых персонажей исполнят Екатерина Климова и Сергей Марин.

Читайте также:

Связь с Украиной, мнение об СВО, новые фильмы: как живет актер Бондаренко

«Чебурашка-2», мнение об СВО, рождение сына: как живет актер Сергей Лавыгин

Жизнь за границей, слова об СВО, мечта сыграть Пугачеву: где сейчас Шмыкова