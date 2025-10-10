Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 08:00

Жизнь за границей, слова об СВО, мечта сыграть Пугачеву: где сейчас Шмыкова

Варвара Шмыкова Варвара Шмыкова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Накануне стало известно, что актриса Варвара Шмыкова закрыла свой бизнес в России. Что об этом известно, как сложилась ее личная жизнь, что она говорила об СВО?

Какие последние новости выходили о Шмыковой

Как сообщают СМИ, налоговая ликвидировала ИП Варвары Шмыковой по ее собственному заявлению.

Согласно данным ЕГРИП, бизнес был открыт для ведения деятельности в области исполнительских искусств. ИП зарегистрировали еще летом 2019 года.

После его закрытия у Шмыковой теперь нет легальных источников доходов в России.

Актриса живет в Германии вместе с мужем и детьми. Актриса рассказала, что ей было непросто адаптироваться к берлинскому ритму жизни, так как здесь «надо успевать все до 16 часов». Кроме того, она столкнулась с трудностями при поиске работы из-за недостаточного знания немецкого языка.

«Помогает, что сын уже знает немецкий, ходит на кастинги. В отличие от меня, мне пока найти работу сложнее», — отметила Шмыкова.

В течение последних нескольких лет она мечтает сыграть в кино народную артистку СССР Аллу Пугачеву.

«Ребята, я мечтаю сыграть эту великую женщину. Уже лет пять точно. Очень надеюсь, что однажды это случится», — заявила актриса.

Как сложилась личная жизнь Шмыковой

Шмыкова родилась 24 февраля 1992 года в Москве. После школы поступила в ГИТИС на режиссерский факультет, но через год забрала документы. Затем с четвертой попытки она поступила на актерский факультет Школы-студии МХАТ.

В кино дебютировала в 2010 году в сериале «Дело Крапивиных». Прославилась ролью в фильме «Чики» о девушках легкого поведения, решивших изменить жизнь, где она сыграла одну из главных героинь. В ее фильмографии более 20 работ, среди которых «Варя», «Петровы в гриппе», «Карамора», «Микулай», «Мир! Дружба! Жвачка!».

Звезда впервые вышла замуж за оператора Евгения Козлова. В 2017 году они стали родителями сына Корнея, который получил гражданство США, так как роды проходили в Лос-Анджелесе. Спустя время брак распался.

В 2021 году Шмыкова узаконила отношения с диджеем Даниилом Радловым. В 2023 году в Аргентине у них родился сын Лука.

Почему Шмыкова уехала из России

Через год после начала спецоперации Варвара Шмыкова вместе с мужем и ребенком от первого брака переехала из России в Германию.

«Я понимала, что уезжаю надолго, потому что была беременна, а в России рожать не хотела. То есть примерно я себе представляла, что два года минимум в Россию не вернусь. День отъезда был знаменательный, особенный — я вместе с мамой, братьями и сестрами ходила провожать отчима добровольцем на СВО», — рассказывала она.

По словам актрисы, она не одобряла решение своего отчима. Она подчеркнула, что никто из ее близких не разделяет ее позицию относительно спецоперации.

«С мамой отношения всегда были напряженные, но в какой-то момент мы сблизились, мне это очень нравилось. Когда началась спецоперация, мы стали меньше общаться, а потом стало все совсем плохо. Мама назвала меня предательницей», — сказала Шмыкова.

