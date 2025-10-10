Личная жизнь, мнение об СВО, здоровье: как живет Филипп Янковский

В пятницу, 10 октября, Филипп Янковский отмечает свое 57-летие. Что известно о личной жизни артиста, чем он занимается сейчас?

Как сложилась личная жизнь Филиппа Янковского

Филипп Янковский появился на свет 10 октября 1968 года в Саратове в творческой семье: его отец, Олег Янковский, был народным артистом СССР, а мать, Людмила Зорина, — заслуженной артисткой Российской Федерации. В 1973 году семья переехала в Москву. Филипп получил образование в Школе-студии МХАТ, а затем окончил режиссерский факультет ВГИКа.

В 1988 году Филипп Янковский встретился с Оксаной Фандерой, украинской актрисой. Через год они официально оформили свои отношения и остаются в браке и по сей день.

У пары двое детей: сын Иван и дочь Елизавета, которые также связали свою жизнь с актерским искусством.

«Мы просто любим друг друга. Наверное, в этом секрет нашего счастья. Это, безусловно, обоюдное влечение, обоюдное желание. Нам повезло друг с другом. Я так считаю. Мы оба с юмором», — рассказывал Янковский.

Что известно о состоянии здоровья Янковского

В 2015 году Филипп Янковский прокомментировал слухи о том, что в 2009 году у него была диагностирована фолликулярная лимфома — злокачественное заболевание, поражающее селезенку, гортань, миндалины и слизистые оболочки пищеварительного тракта.

Артист признал наличие проблем со здоровьем, но развеял слухи о диагностированной у него онкологии.

«У меня нет онкологического заболевания. У меня было гематологическое заболевание. И я прошел курс лечения уже давно. Я чувствую себя прекрасно, работаю в кино, снимаюсь, играю на сцене», — пояснил он.

Говорил ли Филипп Янковский об СВО

Филипп Янковский не высказывался о специальной военной операции на Украине публично.

Однако его супруга Оксана Фандера, родившаяся в Одессе, как сообщал Telegram-канал «НеМалахов», после начала СВО разместила в социальных сетях фотографию с украинским флагом и перебралась в Грузию. Янковский часто приезжает туда, ведя жизнь на две страны.

«Оксана Фандера эмигрировала в Грузию. Филипп Янковский сейчас живет на две страны. В Москве он работает, снимаясь в кино, а в отпуск отправляется к супруге», — утверждают авторы канала.

Чем сейчас занимается Филипп Янковский

Актер продолжает активно сниматься в кино и сериалах.

В числе премьер 2025 года — «Дуэлянтки», «Лихие. Глава 2», «Монастырь-2», «Приход», «Резервация», «Чужие деньги» и другие проекты.

Актер поделился, что работает на съемочной площадке более 100 дней в году, что он считает огромным счастьем.

«Снимаюсь я больше 100 дней в году. Огромное счастье работать по профессии, когда есть интересные предложения», — рассказал актер.

