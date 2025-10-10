Аборт, абьюз родителей, слова об СВО: где сейчас Юлия Меньшова

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова продолжает активно развивать свой YouTube-канал «Сама Меньшова», где она общается со знаменитостями. Что известно о жизни артистки, говорила ли она об СВО?

Что известно о личной жизни Меньшовой

В новом интервью Юлия Меньшова поделилась своими переживаниями, связанными с непростым этапом в жизни. После рождения первого ребенка Юлия неожиданно узнала о новой беременности. Однако артистка оказалась не готова к появлению второго малыша — ни с психологической, ни с физической точки зрения, так как ее организм еще полностью не восстановился.

Поэтому Юлия приняла тяжелое решение об аборте. Врачи пытались переубедить молодую маму, но, несмотря на внутренние терзания, актриса не отступила от задуманного. А морализаторство со стороны врача лишь усугубило чувство вины Юлии.

«Это такое мучительное решение. Вы не можете представить себе, что переживает женщина, когда идет на эту процедуру. Когда я пришла, ко мне подошел доктор-мужчина, который сказал: „Все-таки это грех большой, вы бы подумали…“ Меня не могли ввести в наркоз, потому что я рыдала. У меня была истерика, к которой доктор тоже имел отношение. Помню ли я о том, что сделала этот аборт? Очень хорошо. Каждый день. Понимаете? И это моя история», — рассказала ведущая.

Меньшова замужем за актером Игорем Гординым. Они познакомились в 1990-е годы, и с первых минут между ними возникла взаимная симпатия. Их брак стал одним из немногих примеров долговечных и крепких отношений в актерской среде.

Меньшова и ее супруг неоднократно подчеркивали, что основа их взаимоотношений — это умение слышать друг друга и предоставлять свободу.

У пары двое детей. Дети Юлии Меньшовой — сын Андрей и дочь Таисия — пока не пошли по стопам родителей, но также интересуются искусством. Несмотря на занятость, родители стараются уделять им максимум внимания.

Почему родители Меньшовой критиковали ее

Юлия Меньшова в августе приняла участие в «Шоу Воли». В рамках программы она поделилась воспоминаниями о том, как ее именитый отец Владимир Меньшов критиковал ее актерские способности во время учёбы в театральном училище. Актриса рассказала, что ее мать, известная актриса Вера Алентова, полностью поддерживала его точку зрения.

«Меня сравнивали с землей. Они говорили: „Ну это было ужасно, это просто катастрофа какая-то. Ты знаешь, Юля, ты хуже всех“. Папа мне говорил: „Мне кажется, что тебя просто из жалости хвалят — может быть, из уважения ко мне, к моей фамилии“», — вспомнила Меньшова.

По словам телеведущей, мастер курса Александр Калягин не критиковал ее способности. Как добавила Юлия, отец даже советовал ей уйти из института. «Не рискуют сказать, насколько ты ужасна. Поэтому я бы тебе рекомендовал забрать документы, потому что это явно не твое», — процитировала она слова Меньшова.

Меньшова известна зрителям благодаря роли в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» и участию в ток-шоу «Я сама», где она была ведущей с 1995 по 2001 год. В настоящее время она развивает собственный YouTube-проект под названием «Сама Меньшова». Кроме того, Юлия продолжает актерскую карьеру, играя в спектаклях «Бестолочь» и «Остров заблудших душ», которые ставятся Международным театральным агентством «Арт-Партнер XXI».

Как Меньшова относится к СВО и уехавшим артистам

В 2022 году Юлия Меньшова сообщила, что прекратила общение с рядом близких людей из-за разногласий в их взглядах на текущие политические события. Актриса выразила свою поддержку России и была огорчена тем, что ее близкие не разделяют эту позицию.

«Часть дружеских связей надорвалась. В моем ближнем кругу есть люди, которые совершенно не разделяют моих взглядов на происходящее. С кем-то из таких людей — максимально радикальных взглядов — нам пришлось даже разорвать отношения. И для меня это печальный факт», — сказала телеведущая в эфире радио KP.RU.

Актриса отметила, что она продолжает вести диалог с теми, кто открыт для обсуждения, опираясь исключительно на логику и подкрепляя свои высказывания доказательствами. Однако, к сожалению, не всегда удаётся достичь полного взаимопонимания.

Что касается коллег, которые покинули Россию после начала специальной военной операции, актриса не осуждает их, но и не поддерживает.

«Это их выбор. Мне совсем не близкий. Мой выбор тоже очевиден — я в России. „Где родился — там и пригодился“ осознается мною как глубочайшая по своей мудрости мысль», — подчеркнула Меньшова.

В том же году в авторском шоу «Сама Меньшова» актриса в беседе с дизайнером Артемием Лебедевым выразила недоумение, почему покинувшие РФ знаменитости вдруг стали негативно отзываться о родине и стыдиться быть русскими.

«У интеллигенции есть неизбывное чувство вины. Сегодня оно актуализировалось и выражено в адской формулировке „стыдно быть русским“. Мне не стыдно быть русской», — заявила она.

