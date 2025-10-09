Хейт Чумакова, слухи о разводе, карьера: как живет Юлия Ковальчук

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук продолжает творческую деятельность. Как живет певица, что известно о ее отношениях с мужем?

Как сложилась карьера Юлии Ковальчук

Юлия Ковальчук родилась в семье преподавательницы техникума и конструктора проектного института. С детства девочка проявляла склонность к искусству. Начав с художественной гимнастики, она сменила увлечение после травмы спины. В 15 лет возглавила танцевальную команду «Элит».

На одном из фестивалей ее заметил представитель МГУКИ и посоветовал поступить. Юлия экстерном окончила старшие классы и в 1999 году переехала в столицу, выбрав специальность «эстрадный танец».

Нулевые для Ковальчук начались с присоединения к женскому поп-коллективу «Блестящие». Пройдя прослушивание, девушка получила место в подтанцовке. Но уже в 2001 году, после того как группу оставила Ольга Орлова, Юлия стала солисткой.

Сотрудничество с «Блестящими» длилось шесть лет. За это время Юлия успела поучаствовать в создании трех альбомов, 40 песен и девяти клипов. В 2007 году срок действия контракта девушки с поп-группой истек, и у артистки началась сольная карьера.

Почему Чумакова хейтят из-за слов о Ковальчук

В марте певец и муж Ковальчук Алексей Чумаков угодил в скандал, признавшись, что выбирал жену по критериям «вдул бы или не вдул».

В одном интервью Чумаков признался, что восхитился ее красотой, яркостью и живостью. Однако это высказывание вызвало негативную реакцию среди зрителей.

«Не, ну хорошая, симпатичная девушка, красивая, яркая, живая, секси <…>. У меня тогда были критерии типа „вдул бы или не вдул бы“. Назовем так — „вдул“ с последствиями», — поделился Чумаков.

Сидящая рядом с мужем Ковальчук не могла сдержать смех, слушая его рассказ об их встрече. С иронией она заметила, что «критерии» вполне нормальные, после чего сделала глоток воды.

В комментариях пользователи выразили сочувствие Юлии и подвергли критике ее супруга. Некоторые комментаторы описали его как инфантильного и самовлюбленного подростка, обвинив певца в незрелости.

В октябре свежий пост Ковальчук снова привлек внимание ее поклонников. На видео певица репетирует походку для предстоящего концерта, надев эффектное платье с глубоким вырезом. Ее супруг Алексей шел следом, но не взглянул на нее ни разу. Это вызвало недовольство среди подписчиков певицы.

Правда ли, что Ковальчук собиралась разводиться с Чумаковым

В 2013 году Ковальчук вышла замуж за певца Алексея Чумакова. Их свадьба прошла в Испании, где молодожёны расписались без свидетелей и отпраздновали в кругу близких родственников и друзей. Известно, что после свадьбы Ольга взяла фамилию своего мужа.

В 2017 году, после четырех лет брака, у супругов появилась первая дочь, которую назвали Амелией. Родители оберегают право ребенка на личную жизнь, поэтому не публикуют ее фотографии. Ковальчук отмечала, что Амелия обладает чертами, характерными для ее отца.

«Мы не понимаем, что за существование вели раньше. Сейчас мы с Лешей говорим: „Как можно было жить без ребенка? Это была пустота, какая-то подготовка к жизни“», — откровенничала Ковальчук.

Летом 2023 года у пары появилась вторая дочь, которую назвали Алисией. Звезды скрывали деликатное положение Ковальчук до самого последнего момента.

В СМИ постоянно появляются слухи о возможном разводе пары. Подогревают сплетни и отъезды Ковальчук за границу вместе с дочерью без Чумакова. Сама артистка рассказывала, что «ссоры с Лешей не могут привести к разводу».

Для укрепления отношений артистка посоветовала вносить разнообразие в сексуальную жизнь. По ее словам, делать это нужно, чтобы порадовать партнера. Ковальчук считает, что после этого муж «потом так порадует, что вы будете в тысячу раз благодарны самой себе».

