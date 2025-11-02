Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 ноября 2025 в 23:12

«Потому что ты девушка»: Чумаков и Ковальчук поспорили на красной дорожке

Певец Чумаков поспорил со своей женой Ковальчук на «Золотом граммофоне»

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Известные российские артисты Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук стали участниками забавного инцидента во время церемонии вручения премии «Золотой граммофон». На красной дорожке мероприятия между супругами разгорелся шутливый спор относительно выбора гардероба для певца, сообщает Telegram-канал «Звездач».

Телеведущая уверяла представителей СМИ, что самостоятельно занимается подбором одежды для мужа. Однако Чумаков с этим утверждением не согласился.

Что значит покупаешь мне одежду? Это не совсем так. Ты просто чаще бываешь в магазинах, потому что ты девушка. Увидела красивую рубашку и купила. Такое бывает, но это не значит, что ты покупаешь мне всю одежду. Моя главная задача — купить пакеты, — пошутил Чумаков.

Также артист признался, что пока не определился с подарком для Юлии на предстоящий день рождения, который женщина отметит 12 ноября. Чумаков заявил, что ему уже сложно удивить супругу.

Звездная пара официально оформила брачные отношения в 2013 году в Испании. К моменту заключения брака они уже несколько лет состояли в отношениях. В 2017 году у супругов родилась первая дочь Амелия, а в 2023 году семья пополнилась второй дочерью Алисией.

Ранее певица Лолита Милявская рассказала, как после одной из ссор с продюсером и бывшим супругом Александром Цекало предстала голой перед полицией. Артистка устроила скандал в номере отеля в Лос-Анджелесе, а сотрудники вызвали правоохранителей. Певица открыла дверь, представ без одежды.

Алексей Чумаков
Юлия Ковальчук
споры
Золотой Граммофон
