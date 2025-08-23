Операция, хейт из-за Ковальчук, враги среди артистов: где сейчас Чумаков

Певец Алексей Чумаков вышел на сцену после сложной операции на позвоночнике. Что известно о здоровье артиста, почему его хейтили из-за жены?

Что за операцию перенес Чумаков

Певец Алексей Чумаков принял участие в конкурсе «Новая волна» в Казани.

«Я пока такой не очень активный парень, я пассивный пока парень», — пошутил Чумаков во время репетиции, его слова приводит Super.ru.

Известно, что незадолго до этого артист рассказал, что перенес хирургическое вмешательство. По его словам, внезапные проблемы со здоровьем во время отпуска поставили под угрозу его возможность нормально передвигаться. Супруга артиста Юлия Ковальчук оперативно организовала его госпитализацию.

«На три позвонка мне поставили шесть титановых штифтов и две 10-сантиметровые пластины. Теперь я стал киборгом», — сказал Чумаков.

Позднее 44-летний артист признался, что едва не оказался в инвалидном кресле из-за собственной невнимательности.

Чумаков признался, что, несмотря на советы врачей о том, что ему нужно сделать перерыв в работе на два месяца и пройти курс реабилитации, он решил не отказываться от концертов.

Из-за чего Чумакова захейтили в Сети

В марте Чумаков угодил в скандал, признавшись, что выбирал жену Юлию Ковальчук по критериям «вдул бы или не вдул».

В одном интервью Чумаков признался, что восхитился ее красотой, яркостью и живостью. Однако это высказывание вызвало негативную реакцию среди зрителей.

«Не, ну хорошая, симпатичная девушка, красивая, яркая, живая, секси <…>. У меня тогда были критерии типа „вдул бы или не вдул бы“. Назовем так — „вдул“ с последствиями», — поделился Чумаков.

Сидящая рядом с мужем Ковальчук не могла сдержать смех, слушая его рассказ об их встрече. С иронией она заметила, что «критерии» вполне нормальные, после чего сделала глоток воды.

В комментариях пользователи выразили сочувствие Юлии и подвергли критике ее супруга. Некоторые комментаторы описали его как инфантильного и самовлюбленного подростка, обвинив певца в незрелости.

Пара сыграла свадьбу в 2013 году, спустя пять лет после начала отношений. В 2017-м у Чумакова и Ковальчук родилась дочь Амелия.

В июле 2023 года артисты сообщили о рождении второй дочери, которую назвали Алисия.

Кто из артистов считает Чумакова врагом

Алексей поделился, что в отечественном шоу-бизнесе он столкнулся с предвзятым отношением к своей персоне.

«У нас бизнес низких людей. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что „Чумаков мне не нравится“. Например, звонит шеф и говорит: „А давай Чумакова пригласим!“ Прослойка, которая имеет отношение к шефу, отвечает: „Супер, давай, отлично!“ И потом начинается — „он не может, он не в Москве“. Это первый вариант. Второй — „с удовольствием, но бесплатно он даже свой зад не поднимет“. И самый изощренный вариант — „он будет, но вдруг за два дня все отменил, сказав, что гастроли, решайте сами, как хотите“. А я вообще не в курсе всего этого!» — жаловался музыкант.

Из-за ложных заявлений с исполнителем разрывали контракты, прекращали сотрудничество и общение.

«За один щелчок ты превращаешься во врага. Таким способом меня поссорили с одним влиятельным и знаковым человеком. И уже 10 лет я не могу убедить его в том, что вообще ничего не говорил, но меня заблокировали напрочь во всем, что касается проектов этого влиятельного человека», — отмечал Алексей в 2022 году.

