Дибровы разводятся, Киркоров упал на сцене: последние новости звезд

Народный артист РФ Филипп Киркоров упал во время выступления на открытии международного конкурса «Новая волна» в Казани. Телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга Полина начали бракоразводный процесс. Певица Анна Седокова может стать фигуранткой уголовного дела. Последние новости звезд за неделю — в обзоре NEWS.ru.

Дмитрий и Полина Дибровы точно разводятся

Развод телеведущего Дмитрия Диброва с женой Полиной привлек внимание общественности — пользователи соцсетей следят за их жизнью и активно комментируют каждую новость о паре. По сообщениям СМИ, причиной развода могла стать измена Полины Дибровой с другом семьи, бизнесменом Романом Товстиком. Мужчина тоже решил расторгнуть брак с женой Еленой. На фоне развода в СМИ появилась новость о переломе ноги у Товстика. По его словам, это произошло из-за его супруги.

В недавнем посте Полина подтвердила развод с шоуменом. «Наша общая история с ним уникальна. Она настоящая. Она красивая. Она честно началась и честно завершается. Я с огромной благодарностью отношусь к нему. Я впечатлена мужской силой этого человека. Сила в молчании. У меня новый путь. Я так решила. Я так чувствую. Я так хочу. 1 сентября мы отправимся с нашими детьми на школьную линейку. Впереди общие планы и воспитание сыновей. Я направляю энергию туда и прошу уважать это мое решение. Спасибо за понимание», — написала Диброва.

Дмитрий и Полина Дибровы Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Внук Пугачевой разводится с женой

Певец Никита Пресняков и Алена Краснова тоже разводятся. Слухи об их расставании появились больше года назад. «Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны. Это решение далось непросто. Но мы выбираем честность и благодарность», — написала Краснова.

Пресняков опубликовал пост на английском, в котором сообщил, что его ждет новая глава в жизни. В ответ подписчики начали активно обсуждать взаимоотношения артиста с его супругой. Внук Пугачевой отреагировал на подобные сплетни резким комментарием.

«Не надо, пожалуйста, гадать своей „очевидностью“, когда вы понятия не имеете буквально ни о чем, что у нас происходило за 10 лет», — заявил певец.

Продюсер Леонид Дзюник высказал мнение в разговоре с NEWS.ru, что переезд Преснякова в США сильно сказался на его браке и финансах. «Отношения с Аленой рушатся, потому что фактически у него ничего нет. Все, что он имел, — это заслуги Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова. У Никиты не получилось одно, не получилось второе, он собирался возвращаться в Россию. Алена приехала в чужую страну, друзей и работы нет, она тоже пытается что-то найти, но не получается. А деньги имеют способность таять. У Володи своя семья, дети от Наташи Подольской. Выступления Никиты в маленьких барчиках стоят в лучшем случае $350. И как жить?» — сказал Дзюник.

Никита Пресняков и Алёна Краснова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анну Седокову вызовут в суд

На днях адвокат семьи покойного баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова заявила СМИ, что они намерены возбудить дело против его бывшей жены, певицы Анны Седоковой. Близкие считают странными обстоятельства смерти спортсмена.

«Мы пожаловались генеральному прокурору Латвии, уголовное дело в итоге было возобновлено из-за вновь открывшихся обстоятельств. В частности, из-за обвинения нами Седоковой в доведении до самоубийства», — отметила Гаврилова.

Артистку могут вызвать на допрос в Латвию по данному вопросу. Как уточнила Гаврилова, если певица не явится в указанный срок, ей закроют въезд в ЕС.

Также семья Тиммы намерена оспорить брачный договор, который Янис заключил с Седоковой. Они рассчитывают, что после его расторжения смогут взыскать с артистки долговые обязательства по проданной недвижимости, которая являлась совместно нажитым имуществом.

«Покупали, к примеру, за 4,5 млн на стадии котлована. А продали самые дешевые за 19 млн, все в Москве <…>. Объектов недвижимости было несколько, в том числе элитные — в жилом комплексе „Алые Паруса“. Приобреталось, подчеркну еще раз, на деньги Яниса», — уточнила адвокат.

Филипп Киркоров упал со сцены

Российский артист Филипп Киркоров упал во время выступления на фестивале «Новая волна», который сейчас проходит в Казани. По замыслу режиссера, певец должен был подниматься по движущимся ступеням во время номера. Однако, едва оказавшись на платформе, он потерял равновесие. Танцоры помогли Киркорову подняться.

СМИ писали, что Филиппу диагностировали диабет, из-за которого он испытывает постоянную слабость и проблемы со здоровьем. На фестивале «Новая волна» он подтвердил эту информацию журналистам: «Я и не скрывал никогда, что у меня сахарный диабет. Вы плохо читаете мои интервью. Я еще в мае сказал, что у меня сахарный диабет, поэтому рука очень плохо заживала».

Поп-король не намерен отказываться от концертов и продолжит выступать. Сейчас он готовится к новым шоу.

