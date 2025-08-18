Адвокат Седоковой заявила, что певице могут закрыть въезд в ЕС

Адвокат Седоковой заявила, что певице могут закрыть въезд в ЕС Адвокат Гаврилова: Седоковой закроют въезд в ЕС, если она не явится на допрос

Певице Анны Седокову могут закрыть въезд в ЕС, сообщил RT адвокат артистки Маргарита Гаврилова. Она отметила, что женщину должны вызвать на допрос в Латвию по делу о смерти ее бывшего мужа баскетболиста Яниса Тиммы.

В начале августа в Латвии начали доследственную проверку по заявлению семьи Яниса Тиммы. При этом, если Седокова не приедет на допрос, то ей могут закрыть въезд в ЕС.

Ранее юрист Илья Русяев выразил мнение, что Анну Седокову не выдадут Латвии из-за обращения семьи Яниса Тиммы. Он напомнил, что, согласно Конституции России, экстрадиция граждан запрещена.

В свою очередь адвокат семьи погибшего баскетболиста резко осудила поведение Анны Седоковой. Юрист утверждает, что артистка сознательно создает образ жертвы обстоятельств, одновременно претендуя на собственность покойного супруга.