18 августа 2025 в 13:21

Адвокат Седоковой заявила, что певице могут закрыть въезд в ЕС

Адвокат Гаврилова: Седоковой закроют въезд в ЕС, если она не явится на допрос

Анна Седокова Анна Седокова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певице Анны Седокову могут закрыть въезд в ЕС, сообщил RT адвокат артистки Маргарита Гаврилова. Она отметила, что женщину должны вызвать на допрос в Латвию по делу о смерти ее бывшего мужа баскетболиста Яниса Тиммы.

В начале августа в Латвии начали доследственную проверку по заявлению семьи Яниса Тиммы. При этом, если Седокова не приедет на допрос, то ей могут закрыть въезд в ЕС.

Ранее юрист Илья Русяев выразил мнение, что Анну Седокову не выдадут Латвии из-за обращения семьи Яниса Тиммы. Он напомнил, что, согласно Конституции России, экстрадиция граждан запрещена.

В свою очередь адвокат семьи погибшего баскетболиста резко осудила поведение Анны Седоковой. Юрист утверждает, что артистка сознательно создает образ жертвы обстоятельств, одновременно претендуя на собственность покойного супруга.

Анна Седокова
Латвия
Янис Тимма
Россия
